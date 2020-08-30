Пять минут на спасение. "Ростех" показал комплекс для "перезапуска" сердца умершего пациента

НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева, входящее в госкорпорацию "Ростех", представило на военно-техническом форуме "Армия-2020" новые медицинские аппараты — комплексы LifeStream HEPAR и LifeStream ECMO. Они позволяют сохранять жизнеспособность пациентов после внезапной остановкой сердца и лёгочной недостаточностью, восстанавливать и поддерживать жизнеспособность трансплантируемых органов как в теле пациента-донора, так и вне организма. Аналогов этим разработкам сегодня в России не существует.

Аппарат LifeStream ECMO насыщает организм кислородом даже в том случае, если у пациента отказали лёгкие и традиционные методы реанимации не помогают. Представители НПО "Сплав" отмечают, что аппарат исключительно эффективен в случае внезапной остановки сердца — его подключают к пациенту, и прибор, размеры которого не больше, чем у обычной дорожной сумки, принудительно налаживает кровоток. Прибор может не просто наладить циркуляцию крови, но и берёт на себя функцию её очистки, обновления, то есть полностью заменяет человеку функцию сердца и лёгких.