"Ростех" представил новейший аппарат для пересадки органов

Аппарат LifeStream HEPAR ("Лайфстрим хипа"), представленный НПО "Сплав" (входит в "Ростех") в рамках форума "Армия-2020", восстанавливает и поддерживает жизнеспособность донорских органов. Его внедрение позволит значительно увеличить количество органов, доступных для трансплантации. Представители НПО "Сплав" отметили, что существующие сегодня на рынке трансплантологии устройства обеспечивают только консервацию и продление сроков хранения органов в условиях понижения температуры и такой подход оправдан только при работе с донорскими органами идеального качества. Перфузионные комплексы "Сплава" решают гораздо больший спектр задач.
LifeStream HEPAR позволяет сохранять и восстанавливать донорские органы после перенесённой ишемически-реперфузионной травмы. Тем самым комплекс позволяет расширить пул донорских органов и повысить их выживаемость, что в конечном итоге повышает эффективность самой трансплантации
Такое качество хранения и перевозки донорских органов достигается за счёт применения центробежных насосов, поддержания заданного значения потока, системы детекции и улавливания пузырьков воздуха, применения автоматизированной инфузионной системы. В отличие от подавляющего большинства зарубежных аппаратов, российский комплекс для хранения донорских органов не предполагает снижения температуры и не использует хладогенов. Всё время, что орган хранится в герметичном контейнере, работает специальная система контроля температуры, благодаря которой температура донорского органа сохраняется на естественном уровне.