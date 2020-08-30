"Ростех" представил новейший аппарат для пересадки органов

Аппарат LifeStream HEPAR ("Лайфстрим хипа"), представленный НПО "Сплав" (входит в "Ростех") в рамках форума "Армия-2020", восстанавливает и поддерживает жизнеспособность донорских органов. Его внедрение позволит значительно увеличить количество органов, доступных для трансплантации. Представители НПО "Сплав" отметили, что существующие сегодня на рынке трансплантологии устройства обеспечивают только консервацию и продление сроков хранения органов в условиях понижения температуры и такой подход оправдан только при работе с донорскими органами идеального качества. Перфузионные комплексы "Сплава" решают гораздо больший спектр задач.