"Ростех" показал новейшую систему умного города

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" в рамках форума "Армия-2020" представил программно-аппаратный комплекс "Пелена" для управления объектами городской инфраструктуры. Комплекс связывает устройства, способные принимать и передавать информацию, в единую сеть "интернета вещей" и сможет использоваться для управления транспортными, коммунальными, энергетическими и промышленными объектами.

Фото © LIFE / Станислав Макаров

Система используется в том числе для управления системами освещения, видеонаблюдения, учёта ресурсов ЖКХ, экологического мониторинга, а также для управления городским транспортом и другими городскими объектами. "Пелена" позиционируется как в качестве самостоятельного решения, так и для интеграции уже существующих систем предприятий, городов и регионов. Комплекс уже успешно работает на Калужском электромеханическом заводе и показывает хорошие результаты.

Фото © LIFE / Станислав Макаров

Представители концерна "Автоматика" отметили, что "Пелена" может использоваться для построения умных городских систем — дорожных, коммунальных, промышленных, социальных и т.д. — в любом масштабе. Система имеет гибкую архитектуру: на одном контроллере можно подключить не только датчики света, но и камеры наблюдения и другие устройства — от газоанализаторов до светофоров центра управления движением.