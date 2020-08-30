Этот бой проклят! Молдавский Халк не вышел против нокаутёра из Дагестана из-за коронавируса

Впору противостояние дагестанца и молдаванина называть проклятым! Когда казалось, что уже ничего не может помешать Анкалаеву и Куцелабе выяснить, кто на самом деле сильнее, своё веское слово "сказал" коронавирус. Халк из Союзного государства вновь сдал положительный тест на CoViD-19 и теперь остаётся загадкой, когда атлет сможет вернуться в октагон.

Второй вопрос: предпримут ли матчмейкеры UFC пятую попытку в организации боя между Магомедом и Ионом, или российскому спортсмену будет предложен другой вариант? Безусловно, это сражение интересно фанатам ММА, и они, в принципе, готовы ещё подождать… Надеемся, это понимает и руководство промоушена. Между парнями действительно осталась недосказанность. Тут и к гадалке не ходи, у дагестанца и молдаванина случился конфликт, который необходимо разрешить. И единственный вариант — сделать это по-джентльменски, в клетке, в честном бою…

Но вдруг резко осиротевший ивент всё же не остался без поединков, заслуживших внимания болельщиков.

В главном событии шоу состоялась разборка полутяжеловесов. Пятый номер рейтинга, экс-претендент на пояс чемпиона Энтони Смит оказался попросту не готов к яркому и атакующему стилю проспекта из Австрии Александра Ракича. Ракета из Вены полностью деклассировал американца, превзойдя оппонента как в стойке, так и в партере. Казалось, единственное, что было у Львиного Сердца, — это только несгибаемый дух. Именно он и позволил Энтони дотерпеть до судейского решения. Смит терпит второе поражение кряду, и ему действительно необходимо что-то менять в тренировочном процессе и отношении к этому бизнесу.

Что касается Ракича, то европеец наверняка займёт пятую строчку рейтинга и с огромной долей вероятности в своём следующем выступлении получит статус претендента. Как показал ход боя с Энтони Смитом, Александр уже готов к действительно большим поединкам. В отсутствии Джона Джонса Ракета вполне себе готов стать чемпионом и как минимум выглядит не слабее Доминика Рейеса и Яна Блаховича — бойцов, которые совсем скоро оспорят вакантный пояс.

В ко-мейн-ивенте UFC Fight Night 175 ветеран восьмиугольника, экс-чемпион организации в полусреднем весе Робби Лоулер потерпел четвёртое поражение подряд.

На этот раз обидчиком Безжалостного стал Нил Магни. Бой продлился все отведённые регламентом три раунда, и в каждом из них Робби уступил. От знаменитой агрессии 38-летнего бойца не осталась и следа. Когда было такое, что с первого же раунда Робби вместо попыток прикончить противника в стойке пытался его перебороть? Ощущение, что Лоулер больше не верит в свою мощь, свирепость и животную кровожадность. Именно эти качества каких-то пять лет назад позволили калифорнийцу сломать ментально и физически талантливого Рори Макдональда, превратив впоследствии канадца из топа в середнячка…

Возможно, время Безжалостного действительно прошло и ему необходимо заниматься чем-то другим. Впрочем, мы ещё верим, что Робби способен переродиться и порадовать многочисленных поклонников яркими и по-настоящему кровожадными выступлениями в восьмиугольнике…

Результаты турнира Основной кард: 93,0 кг: Александр Ракич (Австрия) победил Энтони Смита (США) — единогласное решение судей;

Александр Ракич (Австрия) победил Энтони Смита (США) — единогласное решение судей; 65,8 кг: Рикардо Ламас (США) победил Билла Алджео (США) — единогласное решение судей;

Рикардо Ламас (США) победил Билла Алджео (США) — единогласное решение судей; 56,7 кг (ж) : Алекса Грассо (Мексика) победила Ким Чи Ен (Корея) — единогласное решение судей;

: Алекса Грассо (Мексика) победила Ким Чи Ен (Корея) — единогласное решение судей; 77,6 кг: Нил Магни (США) победил Робби Лоулера (США) — единогласное решение судей.