Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
— Путин позвонил Лукашенко, — говорится в сообщении.
Отметим, что завтра, 31 августа, по официальным данным, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечает день рождения. Однако так было не всегда. До нулевых годов этого века днём рождения лидера республики называлось 30 августа. Некоторые лидеры государств по-прежнему продолжают поздравлять лидера страны в этот день. 31 же августа — также день рождения Николая Лукашенко — младшего сына президента.
Любимый сын Батьки. Кто такой Коля Лукашенко и где его мамаИкона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, "белорусский Уильям" — как только в Сети не величают сына президента Белоруссии 15-летнего Николая Лукашенко. У юноши целая армия поклонниц, он завсегдатай светских раутов и в свои молодые годы уже жал руку большинству мировых лидеров. Лайф разбирался, какие секреты есть вокруг Коли и почему он активно мелькает за спиной одиозного отца.
Что касается общения лидеров России и Белоруссии, то их телефонные разговоры участились после начала в республике масштабных акций оппозиции. Во время последнего разговора речь шла в том числе об испытании в Белоруссии российской вакцины от коронавируса.