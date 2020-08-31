Россия вышлет нескольких словацких дипломатов в качестве ответных мер

Посол Словакии в России вызван в МИД РФ из-за того, что в августе трёх российских дипломатов выслали из Братиславы.

— Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трёх дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве, — заявили в МИД РФ.

Там объяснили, что подобный недружественный шаг Братиславы, когда из страны выслали трёх российских дипломатов, расценён как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между странами.