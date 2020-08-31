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Россия вышлет нескольких словацких дипломатов в качестве ответных мер

Ранее трёх представителей внешнеполитического ведомства РФ выслали из Братиславы.

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Фото © Pixabay

Посол Словакии в России вызван в МИД РФ из-за того, что в августе трёх российских дипломатов выслали из Братиславы.

Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трёх дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве, — заявили в МИД РФ.

Там объяснили, что подобный недружественный шаг Братиславы, когда из страны выслали трёх российских дипломатов, расценён как противоречащий традиционному духу конструктивного  развития отношений между странами.

В Госдепе одобрили высылку российских дипломатов из Словакии

В Вашингтоне считают, что Россия представляет угрозу суверенитету европейской страны.

О высылке дипломатов стало известно накануне. В России пообещали зеркальные меры.

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