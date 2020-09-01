“Искал жертву, чтобы отомстить”. В Пермском крае судят школьника за убийство 10-летней девочки

Дело было в поселке Калино Пермской области. поздно вечером 25 августа 10-летняя Инна (имя изменено прим. Лайфа) ушла из дома искать свою пропавшую вещь. Только вот домой она не вернулась.

Двое пьяных и одна девочка

Фото © VK/ЛЫСЬВА СЕГОДНЯ

На второй день поисков оперативников тело девочки нашли в 150 метрах от ее дома в зарослях травы. Первыми под подозрение попали жители поселка, которые уже имели судимость. Соседи винили во всём родителей: - Родители виноваты в том, что ребенок поздно один ушел. Ее ведь несколько дней дома не было, и родители очухались на второй день пропажи. Соседи даже не заявляли в полицию. Люди просто побоялись чего-то, - рассказала Лайфу соседка семьи.

На предполагаемого убийцу девочки следователи вышли случайно - им оказался 16 - летний подросток, один из добровольцев села, который вместе со всеми искал пропавшую девочку. Он проживал в поселке Калино и уже был судим за кражу. На допросе он рассказал, что в тот день изрядно выпил. На пути ему попалась его знакомая Инна Р. Он отвел ее в заросли травы и избил. Девочка от полученных травм умерла

Место убийства девочки. Фото © LIFE

Однако по версии местных жителей, подросток в день убийства был не один - с ним был еще его знакомый, который, по их мнению, также принимал участие в убийстве девочки. Об этом местная жительница рассказала Лайфу: - Их (убийц) было двое. Они уже чистосердечное написали, что были пьяные. Они оба были в наручниках, я видела. Одному 16 лет, а другому 15. Один только закончил 9 класс, а другой должен был пойти. Когда нас всех допрашивали, они бегали вокруг нас, находились рядом. Они делали вид, что помогают искать. Кто ж знал, что это они.

Лайф пообщался с детским психологом Натальей Наумовой и узнал, что толкает подростков на убийства. - Подросток может испытывать обиды, либо у него физическое отклонение, жажда крови, ощущение, когда он убивает. Он, возможно, что-то хотел он нее получить, но она не дала ему это. Подростки с таким поведением - это дети, которые подвергались агрессии в детском возрасте от родителей. Их бьют, наказывают жестко родители. Все это дает такое отношение к другим людям. Он искал жертву, чтобы отомстить. Он выбирает тех, кто слабее, - рассказала психолог.

Жертва из многодетной семьи

Дом семьи. Фото © LIFE

Девочка росла в многодетной семье - у Инны была сестра-близнец и брат. Местные отзываются о семье как о малоимущей: мать воспитывает детей, а отец не имеет постоянного заработка и часто пьет. Местные жители решили помочь семье убитой девочки и начали сбор денежных средств на ее похороны, поскольку родители потратили все накопленные сбережение на школьную форму.

- Я до сих пор поверить не могу, ведь у меня у самой двое детей. Мы думали, что шансы есть, что ее найдут. Все думали на отца ее, потому что он отбывал срок ранее. Подозрения всегда падали на родителей. Мы сейчас собираем деньги всем поселком, чтобы похоронить девочку. Кто бы мог подумать, что это вообще не они. Вот случай с убийством ребенка, сколько я здесь росла, впервые вообще - рассказала Лайфу соседка семьи Инны.