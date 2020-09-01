Творожная запеканка и сосиска в тесте. Выяснилось, какие школьные блюда россияне любят больше всего

Сервис доставки еды Delivery Club провёл опрос и выяснил наиболее популярные блюда из меню школьных столовых.

Рейтинг любимых блюд из школьной столовой возглавила творожная запеканка. На втором месте — макароны с сосисками, на третьем — гуляш с гречкой. Из напитков пользователям Рунета больше всего полюбились компот, какао и кисель.

Любимой едой из школьного буфета опрошенные чаще всего называли пирожки с разными начинками (с яблоком, капустой и картошкой). В списке лидеров также оказались сосиска в тесте и ватрушка с творогом.

Дети опрошенных в качестве любимой еды из столовой школьники выбрали макароны с сосисками, у старшего поколения это блюдо стоит на втором месте в списке предпочтений. Любимое блюдо школьников из буфета — пицца, в рейтинге родителей она занимает только четвёртое место.

Подавляющее большинство респондентов ответили, что им нравились блюда из школьной столовой. При этом 38% опрошенных заявили, что до сих пор готовят дома эти блюда.