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Опубликовано 1 сентября 2020, 10:00

Творожная запеканка и сосиска в тесте. Выяснилось, какие школьные блюда россияне любят больше всего

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Сервис доставки еды Delivery Club провёл опрос и выяснил наиболее популярные блюда из меню школьных столовых.

Рейтинг любимых блюд из школьной столовой возглавила творожная запеканка. На втором месте — макароны с сосисками, на третьем — гуляш с гречкой. Из напитков пользователям Рунета больше всего полюбились компот, какао и кисель.

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Любимой едой из школьного буфета опрошенные чаще всего называли пирожки с разными начинками (с яблоком, капустой и картошкой). В списке лидеров также оказались сосиска в тесте и ватрушка с творогом.

Дети опрошенных в качестве любимой еды из столовой школьники выбрали макароны с сосисками, у старшего поколения это блюдо стоит на втором месте в списке предпочтений. Любимое блюдо школьников из буфета — пицца, в рейтинге родителей она занимает только четвёртое место.

Подавляющее большинство респондентов ответили, что им нравились блюда из школьной столовой. При этом 38% опрошенных заявили, что до сих пор готовят дома эти блюда.

Всего в онлайн-опросе Delivery Club приняло участие более 1000 пользователей Рунета старше 18 лет.

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Роман Кильдюшкин
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