Планета ГМО. Как Monsanto пытается захватить Россию

Скандально известная компания сменила имя, чтобы пробиться на российский рынок, и уже требует с аграриев роялти за новые сорта растений.

Мы не только можем сами себя накормить, но и с учётом своих земельных, водных — что особенно важно — ресурсов Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у некоторых западных производителей Владимир Путин Президент России

Что такое Monsanto

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Скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз страдали от присутствия семечек в огурце? Просто интересно. В России таких сортов, если не ошибаемся, как-то не встречается, а вот, скажем, в США — целый ассортимент. Мы, впрочем, не берёмся утверждать, что все они являются делом рук Monsanto, но мы утверждаем, что матушке-природе подобное ни к чему, а значит, это в любом случае чьих-то рук дело.

А в нашей стране есть, к примеру, вот такой сорт. Между прочим считается одним из самых популярных. Тут семечки, слава богу, имеются. Это огурцы "Герман", иногда на прилавках обозначаются как "Мирабель", "Мирабелла" или что-то подобное. Так вот, их вывела компания Seminis — "дочка" Monsanto Holland. И слово Monsanto здесь звучит несколько крамольно, ибо мощнейшая корпорация с таким названием прославилась своими успехами в создании генно-модифицированных овощей и злаков.

Огурцы сорта "Герман". Фото © floroom.info

Я не могу сказать, что генно-модифицированные растения — это плохо. Это хорошо, просто это ещё не до конца исследованная ветвь эволюции. Есть как доказательства того, что ГМО вредны, так и доказательства того, что ГМО не вредны. Пока ещё ни одна точка зрения не перевесила. Здравый смысл подсказывает, что, пока есть вопросы, в пищу такие растения и таких животных употреблять нельзя Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Итак, Monsanto выращивает семена растений, на которых потом зреют колосья и плоды. Удивительных, живучих растений, устойчивых к ядам, которые тоже делает Monsanto. Фирма задалась колоссальной целью — кормить весь мир. И это выглядело бы очень благородно, если бы не одно но: фирма настаивает, что кормить всех голодных и несчастных может исключительно она и без неё никто в этом мире ничего выращивать не должен в принципе никогда. По мнению доцента Тимирязевской академии Игоря Абакумова, именно в этом смысл знаменитых "одноразовых" урожаев.

При покупке семян есть чёткое указание, что на следующий год вы обязаны покупать новые семена. И, чтобы оградить себя от потери доходов, была разработана такая технология, которая называлась "Терминатор": после сбора урожая через некоторое время семена перестают быть всхожими, они становятся стерильными. Это встроенные биологические часы, такая своеобразная химическая кастрация: происходит определённая химическая реакция внутри семечка — и оно теряет всхожесть. Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Бренду Monsanto уже почти 120 лет, компания была основана в 1901 году и начинала как производитель сахарина, а потом переключилась на различные химикаты. Например, вещество, от которого на деревьях опадают листья — знаменитый "Агент оранж". Во время Вьетнамской войны им обильно орошали леса, где прятались партизаны. Вскоре выяснилось, что оно влияет не только на растения, но и на людей. Во вьетнамском обществе пострадавших от диоксина подсчитали, что за следующие полвека больше миллиона детей в стране родились инвалидами именно из-за того "оранжевого агента". И не надо говорить, какой компании это до сих пор припоминают.

И припоминают не только во Вьетнаме, но и в американском городе Аннистон, штат Алабама. Там как раз и работал завод Monsanto. Отходы много лет сбрасывали в реку. Сколько там людей из-за этого погибли или получили уродства, в газетах не пишут. Зато сумма выплаченных много лет спустя компенсаций больным и родственникам погибших называется — 700 миллионов долларов.

И семьсот миллионов на 20 тысяч человек — это далеко не всё, что могла себе позволить Monsanto. В 2018 году она заплатила 289 миллионов одному садовнику. Ему на тот момент было 46 лет. Диуэн Джонсон ухаживал за садами возле нескольких школ в Сан-Франциско и по 20–30 раз в год обрабатывал их средством от сорняков под названием "Раундап". Как вы поняли, это ещё один прославленный продукт всё той же компании. В суде садовник доказал, что именно из-за этой жидкости заработал себе рак крови.

На основании выше изложенного трудно сказать, беспокоились ли в компании Monsanto о здоровье людей. Но сделать более живучими растения оказалось для компании интересной и стратегически важной задачей. Она наняла целую группу учёных, которые в 1982 году впервые в истории генетически модифицировали растения. Спустя полтора десятка лет Monsanto уже успешно продавала трансгенную сою и хлопчатник, одновременно скупая на своём пути мелких производителей семян.

Monsanto также увлекалась тем, что патентовала свои генетически-модифицированные растения и всячески пресекала их использование без договоров. И было много судебных исков со стороны Monsanto за использование их семян без лицензии. Некоторые иски были на очень большие суммы, они повлекли разорение ферм. Компания Monsanto держала очень большой штат юристов, а также бывших полицейских и агентов ФБР Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Теперь из того, что посеяла Monsanto, вырастает 90% американских соевых бобов и 80% американской кукурузы. Не факт, что именно из этой кукурузы делают хлопья для завтраков, но ею совершенно точно кормят скот — будущее мясо в бургерах. А вот в Индии говядину не едят. Зато там пригодился хлопок Monsanto — им регулярно засевают восемь миллионов гектаров. В Бразилии и Аргентине очень любят "монсантовские" семена сои — под них выделили соответственно 14 и 17,5 миллиона гектаров. И вот что интересно: бразильские власти надумали было начисто запретить ГМО в стране, но это оказалось бесполезно — фермерам понравилось!

Аграрии — это такие же потребители, как и мы с вами. Мы хотим купить дешевле, а продать дороже. Крестьяне, когда покупают семена подешевле, они рады. Они не обязаны думать на перспективу. Если Monsanto покупать выгодно, безусловно, они будут это покупать Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Российский рынок для Monsanto пока ещё неосвоенная территория, пояснил доцент Тимирязевской академии Игорь Абакумов. Кстати, из чьих семян у нас вообще на сегодняшний день выращивают урожай?

Что касается стратегических товаров (пшеница, рожь, ячмень) — это у нас собственное. Кукуруза практически наполовину или более уже импортная, это уже генетически модифицированный продукт. Что касается сахарной свёклы, она на 100% импортная. Огородные семена, которые в пакетиках покупают миллионами штук, как правило, импортные. Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Гибрид Monsanto и Bayer

В 2017 году компанию Monsanto решила купить немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer. К слову, они давние партнёры — ещё в 50-х вместе делали полиуретан. Нынешнее слияние оказалось сделкой века — 66 миллиардов (да, миллиардов) долларов. Для Monsanto это во всех отношениях удачный ход, считает эксперт.

У Monsanto была очень плохая репутация. И, видимо, для того, чтобы эту репутацию свести в ноль, было принято решение компанию продать. Поскольку и семена, и препараты Monsanto у нас были, естественно, возникли опасения, что будет другой бренд, люди будут путаться и таким образом семена проникнут на наш рынок и начнут вытеснять семена отечественной селекции Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Российская Федеральная антимонопольная служба сразу почувствовала подвох и объявила, что не одобрит эту сделку, пока Bayer как правопреемник Monsanto не передаст отечественным аграриям свои технологии селекции. Дело в том, что именно эти технологии обеспечили компании серьёзнейшее конкурентное преимущество, а в России подобных технологий нет.

Их нет по разным причинам. Во-первых, потому что науку плохо финансировали. Во-вторых, в нашей стране вообще в 1940–1950-е годы долго шла борьба с генетикой как с лженаукой, мы были очень сильно отброшены тогда. И была борьба между генной модификацией и традиционной селекцией. Традиционная селекция, к сожалению, полностью победила как наиболее чистая, и у нас было запрещено производство генетически модифицированных растений и организмов. Поэтому этих технологий у нас нет, нам их надо покупать, но их не сильно продают, потому что это стратегические технологии Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

В компании Bayer сначала возмутились и даже подали в суд на ФАС, но потом всё-таки согласились поделиться своими премудростями с семью российскими сельхозпредприятиями. Эти переговоры координирует Высшая школа экономики.

Если бы эту работу правительство поручило Министерству сельского хозяйства или по крайней мере поставило её под контроль Минсельхоза, это было бы нормально и оправданно. Если бы это было поручено Академии наук, это было бы нормально и оправданно. Но это было поручено Высшей школе экономики, которая к сельскому хозяйству, как говорится, ни уха, ни рыла не имеет. Но вопрос решили личные связи и финансирование. Bayer имеет площадку в Высшей школе экономики и взаимодействует со Сколково Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Bayer выдвинула условие: компания предоставляет российским селекционерам генетический материал и технологии, а взамен получает роялти за каждый выведенный с их помощью сорт или гибрид. Гибрид в данном случае — это разновидность, которая может дать хороший урожай, но — один раз. Как пояснили Лайфу в Высшей школе экономики, обязательства по выплатам будут действовать в течение 15 лет с момента подписания соглашения, а перечислять деньги придётся не раньше, чем через 5-7 лет — именно столько потребуется на выведение нового сорта (или гибрида) по новым технологиям.

Bayer не получает прав на выведенные сорта, это интеллектуальная собственность получателей генетического материала. По условиям лицензионных соглашений, Bayer получает право на сбор роялти с продаж именно селекционера, который выведет новый сорт или гибрид. Иными словами, после создания соответствующего сорта или гибрида и его вывода на рынок получатели гермоплазмы должны уплатить небольшой процент с выручки от продаж этого сорта или гибрида в виде роялти, но с существенной скидкой к стандартному рыночному размеру. Из комментария Центра трансфера технологий Высшей школы экономики

И тут обнаружилась одна загвоздка. Российские селекционеры прочитали текст соглашения и обнаружили, что в нём нечётко прописано, как именно будет определяться, что новый сорт выведен именно на основе материала Bayer. По данным ВШЭ, для этого отечественным специалистам придётся предоставить германской компании информацию обо всех генно-инженерных манипуляциях с её материалом.

Компания-получатель не обязана раскрывать родословную собственных линий, может использовать кодовые названия для своего материала и так далее. Получатели должны лишь показать, на каком этапе была задействована гермоплазма "Байер" — непосредственно в качестве родительской линии, или для улучшения уже имеющегося материала на более ранних этапах скрещиваний. Именно от этого будет зависеть процент роялти, если конечный сорт или гибрид будет выведен на рынок и начнутся его продажи из комментария Центра трансфера технологий Высшей школы экономики

Между тем в ФАС поделились новостью из будущего — она датирована 1 октября 2020 года. В публикации указано, что Bayer несколько упростила правила передачи своих материалов и технологий: роялти нужно будет платить только если семена Bayer использовали в качестве гибридных родителей. Представители ВШЭ разъяснили, что это означает бесплатное использование ресурсов немецкой фирмы для выведения новых сортов пшеницы и сои, поскольку для селекции этих культур гибридные родители не нужны.

Необходимость уплаты роялти сохраняется только в одном случае: в гибридных культурах кукуруза и рапс, если генетический материал Bayer использован непосредственно в качестве гибридного "родителя" для нового гибрида кукурузы и рапса из сообщения на сайте Федеральной антимонопольной службы

Отмечается, что роялти будут взимать после выведения сорта или гибрида на рынок, а размеры выплат будут на четверть ниже рыночных.

"Ничего нам Bayer не передаст"

В агрофирме "Павловская Нива" категорически отказываются подписывать соглашение с Bayer. По твёрдому убеждению директора компании Ивана Савченко, на самом деле никаких материалов и технологий от германской фирмы российская сторона не получит.

Как в детской поговорке "Обманули дурака на четыре кулака". Моё мнение — ничего Bayer изначально не собирался передавать. Это несерьёзно со всех сторон. Ноль, там абсолютный ноль. У них на сегодняшний момент официальная отмазка — а вот не разработаны ещё механизмы, на основании которых вообще передать это можно Иван Савченко Директор ЗАО "Агрофирма Павловская Нива"

Кроме того, аграрии опасаются, что теперь им придётся платить дань за каждое своё достижение в любом случае, даже если никакие ресурсы компании Bayer им не понадобились.

Условия передачи такие, что там потом можно делать что угодно, в суды ходить и доказывать, где там чьи прародители, прапрапрародители, кто там найдёт гены, чтоб получить этот сорт, и Bayer может присвоить теоретически (право на выведенный в России сорт или гибрид. — Прим. Лайфа), есть такая возможность Иван Савченко Директор ЗАО "Агрофирма Павловская Нива"

Впрочем, по мнению Игоря Абакумова, далеко не в этом таится главная опасность.

Самое опасное в этой ситуации то, что Высшая школа экономики претендует на генетические ресурсы Вавиловской коллекции в Санкт-Петербурге. Это самая крупная на планете коллекция семян диких растений, на основании которых можно создавать другие растения. И они сейчас на основании того, что они сотрудничают с "Байером", требуют доступа к этой коллекции и, так будем говорить, желают её оцифровать Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Вавиловская коллекция — это первый в мире банк семян культурных растений. Это сотни тысяч образцов, собранных со всех уголков земного шара. Это воплощение идеи советского учёного Николая Ивановича Вавилова. И это фундамент отечественного растениеводства. Сокровищница сельского хозяйства. Если к ней получит доступ компания Bayer — это крах, уверен эксперт.

Я думаю, что Bayer очень быстро при помощи своих технологий суперкультуры, достаточно дешёвой на первых порах, наводнит наш рынок и тем самым ликвидирует российское семеноводство. Российские семеноводческие компании разорятся, станут нерентабельными и перестанут вообще что-либо производить, а вместе с ними перестанет работать наука, исследователи и так далее. Идёт процесс, который может просто обескровить российское сельское хозяйство Игорь Абакумов Доцент Тимирязевской сельскохозяйственной академии, кандидат экономических наук

Частные компании действительно проявляют интерес к российскому хранилищу генетической информации, пояснили во Всероссийском институте растениеводства.

Очевидно, что с точки зрения продовольственной безопасности как человечества, так и отдельно взятых государств нельзя допустить "приватизации" генетической информации узким кругом частных лиц или компаний и нужно обеспечить открытый доступ к этой информации всем тем, кто ведёт исследования и селекционную работу. Для этого необходимо хорошо разработанное национальное законодательство в области обращения с генетическими ресурсами, препятствующее возможности закрепления прав на генетическую информацию за отдельными лицами или организациями Алексей Заварзин Заместитель директора Всероссийского института растениеводства