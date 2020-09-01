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Регион
Опубликовано 1 сентября 2020, 16:30
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Соцсети зло шутят про 1 Сентября

День знаний давно уже превратился в мем. Для одних этот праздник — воспоминание о детстве, для других — сущий кошмар, прощание с летом, нудные линейки и огромные букеты цветов. В Интернете сегодня 1 Сентября — главная тема для шуток и ностальгии.

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Кажется, все взрослые до сих пор помнят это ужасное чувство: летние каникулы закончились. За несколько дней до школы ты словно включаешь в голове обратный отсчёт, и 1 Сентября для учеников это не праздник, а настоящая пытка. Об этом и мемы.

Фото © Memepedia.ru

Фото © Memepedia.ru

Впрочем, как и в любой ситуации, где есть проигравшие (а это школьники ), есть и победители. И если верить соцсетям, выигрывают от Дня знаний исключительно родители.

Что же остаётся делать школьникам? Соцсети уже определили это, слегка видоизменив дизайн классической советской школьной тетради.

Одной из самых расхожих шуток в соцсетях стала отсылка к подростковой антиутопии "Голодные игры" — суть фильма была в том, чтобы выжить любой ценой, соревнуясь не на жизнь, а на смерть с соперниками-подростками из других команд. Пользователи соцсетей увидели в этом хорошую аналогию с современной школой.

Не обошлось и без актуальных шуточек на злобу дня. Что ни говори, а коронавирусная ситуация выделила День знаний 2020 года из многих других лет.

Среди множества мемасов и ироничных замечаний нашлись и те, кто наконец-то решился сказать правду про прекрасный праздник "День знаний".

Но школа меняется, и хорошо бы говорить с молодым поколением на его языке. Об этом вспомнили в Улан-Удэ — депутаты местного горсовета, кажется, могли бы получить медаль в номинации "самое оригинальное поздравление" с Днём знаний. Они записали школьный рэп. Это вышло настолько неожиданно, что даже не попадает в критерии хорошо/плохо — это просто интересно. В каком ещё треке рэп-исполнителя ты услышишь такие строчки, как "круто, когда есть на полке награды с математической олимпиады". В общем, просто оцените сами и вспомните своё 1 Сентября.

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Артур Матвеев
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