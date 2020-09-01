Соцсети зло шутят про 1 Сентября
День знаний давно уже превратился в мем. Для одних этот праздник — воспоминание о детстве, для других — сущий кошмар, прощание с летом, нудные линейки и огромные букеты цветов. В Интернете сегодня 1 Сентября — главная тема для шуток и ностальгии.
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock
Кажется, все взрослые до сих пор помнят это ужасное чувство: летние каникулы закончились. За несколько дней до школы ты словно включаешь в голове обратный отсчёт, и 1 Сентября для учеников это не праздник, а настоящая пытка. Об этом и мемы.
Фото © Memepedia.ru
Впрочем, как и в любой ситуации, где есть проигравшие (а это школьники ), есть и победители. И если верить соцсетям, выигрывают от Дня знаний исключительно родители.
Ликующие родители, которые ждали и дождались-таки 1 сентября https://t.co/aTGZ3f0Z11— В. Скрипкин (@va_skripkin) September 1, 2020
Что же остаётся делать школьникам? Соцсети уже определили это, слегка видоизменив дизайн классической советской школьной тетради.
С 1 сентября мальчишки и девчонки ... а так же их родители ! С Днём знаний ! 😩😩 Мои трое детишичек школы закончили и продолжают «грызть гранит науки» ! pic.twitter.com/GoxWPXdWrg— Громов Сергей (@sohi1962) September 1, 2020
Одной из самых расхожих шуток в соцсетях стала отсылка к подростковой антиутопии "Голодные игры" — суть фильма была в том, чтобы выжить любой ценой, соревнуясь не на жизнь, а на смерть с соперниками-подростками из других команд. Пользователи соцсетей увидели в этом хорошую аналогию с современной школой.
Да начнутся голодные игры!!! pic.twitter.com/ncPI2IpV1j— Федот Софронов (@zkgrjF76uRaMDa6) September 1, 2020
Не обошлось и без актуальных шуточек на злобу дня. Что ни говори, а коронавирусная ситуация выделила День знаний 2020 года из многих других лет.
С 1 сентября всех причастных#1сентября #деньзнаний pic.twitter.com/46ptIwc9vk— Старушка веселушка (@Plom33) September 1, 2020
Среди множества мемасов и ироничных замечаний нашлись и те, кто наконец-то решился сказать правду про прекрасный праздник "День знаний".
Все-таки как хорошо, что завтра не надо в школу. Школьники, когда вам говорят «вот вырастаешь — по школе будешь скучать», вам врут.— Dmitry Kolezev (@kolezev) August 31, 2020
Но школа меняется, и хорошо бы говорить с молодым поколением на его языке. Об этом вспомнили в Улан-Удэ — депутаты местного горсовета, кажется, могли бы получить медаль в номинации "самое оригинальное поздравление" с Днём знаний. Они записали школьный рэп. Это вышло настолько неожиданно, что даже не попадает в критерии хорошо/плохо — это просто интересно. В каком ещё треке рэп-исполнителя ты услышишь такие строчки, как "круто, когда есть на полке награды с математической олимпиады". В общем, просто оцените сами и вспомните своё 1 Сентября.