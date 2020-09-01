Соцсети зло шутят про 1 Сентября

Кажется, все взрослые до сих пор помнят это ужасное чувство: летние каникулы закончились. За несколько дней до школы ты словно включаешь в голове обратный отсчёт, и 1 Сентября для учеников это не праздник, а настоящая пытка. Об этом и мемы.

Впрочем, как и в любой ситуации, где есть проигравшие (а это школьники ), есть и победители. И если верить соцсетям, выигрывают от Дня знаний исключительно родители.

Ликующие родители, которые ждали и дождались-таки 1 сентября https://t.co/aTGZ3f0Z11 — В. Скрипкин (@va_skripkin) September 1, 2020

Что же остаётся делать школьникам? Соцсети уже определили это, слегка видоизменив дизайн классической советской школьной тетради.

С 1 сентября мальчишки и девчонки ... а так же их родители ! С Днём знаний ! 😩😩 Мои трое детишичек школы закончили и продолжают «грызть гранит науки» ! pic.twitter.com/GoxWPXdWrg — Громов Сергей (@sohi1962) September 1, 2020

Одной из самых расхожих шуток в соцсетях стала отсылка к подростковой антиутопии "Голодные игры" — суть фильма была в том, чтобы выжить любой ценой, соревнуясь не на жизнь, а на смерть с соперниками-подростками из других команд. Пользователи соцсетей увидели в этом хорошую аналогию с современной школой.

Да начнутся голодные игры!!! pic.twitter.com/ncPI2IpV1j — Федот Софронов (@zkgrjF76uRaMDa6) September 1, 2020

Не обошлось и без актуальных шуточек на злобу дня. Что ни говори, а коронавирусная ситуация выделила День знаний 2020 года из многих других лет.

Среди множества мемасов и ироничных замечаний нашлись и те, кто наконец-то решился сказать правду про прекрасный праздник "День знаний".

Все-таки как хорошо, что завтра не надо в школу. Школьники, когда вам говорят «вот вырастаешь — по школе будешь скучать», вам врут. — Dmitry Kolezev (@kolezev) August 31, 2020