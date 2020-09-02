Три самосвала денег. Депутата Госдумы и его тёщу будут судить за рекордную взятку

Депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова и его 78-летнюю тёщу будут судить за получение взятки в особо крупном размере — более трёх миллиардов рублей. В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, согласно которой фигуранты могут получить по 15 лет. Лайф разбирался, откуда взялась такая огромная сумма и кого ещё в этой истории не хватает.

Следователи считают, что в 2010–2014 годах Вадим Белоусов и его тёща — бывший член совета директоров и главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова — входили в организованную преступную группу, в составе которой оказывали содействие в получении господрядов на строительство дорог компании "Южуралавтобан".

Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ

По мнению правоохранителей, деньги от бизнесменов принимала Бутакова, после чего передавала их зятю Белоусову и тогдашнему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Якобы взятка передавалась наличными. Спустя несколько лет после начала уголовного дела нераскрытой остаётся главная интрига этого дела: куда делось три самосвала денег?

Так мошенничество или взятка?

По ходатайству Генпрокуратуры в декабре 2018 года Госдума согласилась снять с Вадима Белоусова депутатскую неприкосновенность, и сейчас он находится под подпиской о невыезде. Депутат исправно ходит к следователям, бежать не пытается и настаивает на том, что денег не брал, а куда они делись — не знает.

В это же время тёща дважды публично обращалась в Госдуму и Генпрокуратуру с просьбой признать её невиновной. В своих письмах Бутакова указывала на то, что её с зятем оклеветали в интересах руководителей дорожно-строительной организации Сергея Вильшенко, Алексея Башаева и Константина Овчинникова.

Фото © ТАСС / Валентина Певцова

По её словам, эти трое придумали историю со взяткой, чтобы уйти от ответственности по статье "Мошенничество", которую им на тот момент должны были вменить правоохранители. Перед появлением дела о коррупции как раз вскрылось их участие в хищении на строительстве дорог более трёх миллиардов рублей. Таким образом, по мнению Бутаковой, похищенные деньги неожиданно превратились во взятку губернатору Юревичу, а бизнесмены-дорожники перестали считаться казнокрадами.

Неугомонный губернатор

Михаил Юревич. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Михаил Юревич — человек в этой истории особенный. В отличие от Бутаковой и Белоусова, опального экс-губернатора арестовали заочно, поскольку ещё в начале 2017 года, почувствовав неладное, он неожиданно уехал в Израиль, а оттуда, как говорят, переехал в Лондон. Его нынешнее пристанище, вероятно, объясняется тем, что Великобритания не выдаёт России подозреваемых в преступлениях. Но таким тихим и осторожным он был не всегда.

К своему губернаторству Юревич подошёл, имея за плечами опыт работы мэром Челябинска и недюжинный список предприятий, собственниками которых стали его родители Валерий и Наталья Юревич. В основу семейной бизнес-империи лёг завод по производству макарон "Макфа".

Его губернаторские годы стали апогеем расцвета семьи. Злые языки в тот период говорили, что Юревич выкупил город с потрохами. Это, конечно, преувеличение, но, согласно данным "СПАРК-Интерфакс", список предприятий Юревичей действительно внушителен. Здесь и макаронные фабрики, и торговые комплексы, отель, кинотеатры, предприятия ЖКХ, автомобильные сервисы, агробизнес. В какой-то момент Юревичи даже зашли на рынок газоснабжения — под их контролем оказалось больше 50% ОАО "Челябинскоблгаз".

Мощнейшую пиар-поддержку имиджу губернатора и его семьи обеспечивал целый пул местных СМИ: 31-й канал, радио "Эхо Москвы в Челябинске", радио "DFM-Челябинск", портал Polit74.ru и издательский дом "Вечерний Челябинск".

Прямо или косвенно Юревичи влияли на такие местные издания, как "Московский комсомолец — Урал", "Челябинский караван", "Бизнес-курьер 74", "Медицина Челябинска", "Советский меридиан", "Калининский район", журнал "Компас образования", службу информации "Челябинск сегодня", ряд других сайтов, справочников, рекламных и общественно-политических спецпроектов.

"Дорожная революция"

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

При этом, говорили, молодой губернатор имел амбиции повторить успех Тюменской области, прославившейся в тот период строительством дорог. Возможно, поэтому в 2011 году Челябинская область объявила "дорожную революцию", за несколько лет которой, по разным оценкам, в асфальт закатали около 30 миллиардов рублей.

Как оказалось, значительные средства на ремонтно-строительные работы администрация Юревича брала в кредит в банках, в результате чего новая команда региональных управленцев столкнулась с серьёзными проблемами из-за хронической нехватки денег.

В 2015 году председатель городского Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Сергей Чигинцев сетовал, что главным последствием проводимой в Челябинске "дорожной революции" стали 2,5 миллиарда рублей заимствований, которые должна была выплачивать администрация города.

— Для казны города обязательства по этому кредиту — тяжкое бремя. Сегодня бюджет и без этих кредитов дефицитный: налоговые и неналоговые доходы падают, чтобы выполнять социальные обязательства, приходится экономить на всём, — говорил Чигинцев.

При этом дополнительную головную боль, по его словам, чиновникам создавали долги перед гражданами и юридическими лицами, у которых под строительство новых магистралей и развязок изымались земельные участки. Тот же Челябинск в последующие годы терял на выплатах компенсаций сотни миллионов рублей.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В регионе стали догадываться, что, возможно, эти издержки появились неспроста. Среди прочего обратили внимание на "Южуралавтобан", получавший щедрые государственные контракты, как считают следователи, благодаря покровительству экс-губернатора.

Выяснилось, что ЗАО "Южуралавтобан" и Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заключили госконтракты на общую сумму более 5,1 миллиарда рублей.

По данным Федеральной налоговой службы, в период "дорожной революции" через дорожную организацию за границу утекло минимум 700 миллионов рублей. В целом по итогам ревизии фискальный орган потребовал от дорожников доплатить более миллиарда: 804,7 миллиона рублей НДС, 26,4 миллиона налога на прибыль, пени общим объёмом свыше 261 миллиона рублей. Кроме того, инспекция решила наложить на компанию штрафы в совокупности на сумму порядка 39 миллионов рублей. А следом ещё и три миллиарда из областного бюджета куда-то подевались.

Бой-тёща

Теоретически губернатор Челябинской области как первое лицо региона мог влиять на распределение господрядов и на этом наживаться. И его уголовное преследование в этом случае обязательно. Но как решения в дорожной сфере могли быть связаны с главбухом хлебозавода и тогда ещё депутатом областного заксобрания Белоусовым?

Ларчик может открываться просто: до последнего времени Маргарита Бутакова обеспечивала движение финансов на ряде предприятий семьи губернатора Юревича. Официально на Первом хлебокомбинате, но помимо этого в разное время она выступала либо держателем долей, либо стопроцентным владельцем предприятий, учредителями которых были Юревичи.

Фото © Shutterstock

Поговаривают, что главбух была сугубо номинальным собственником, но, судя по данным "СПАРК-Интерфакс", некоторые предприятия вполне могли быть отданы ей в качестве благодарности за хорошую работу.

Например, она владела рекламным агентством "Азбука" — получателем рекламных бюджетов по освещению деятельности органов власти Челябинской области в медиа. Среди заказчиков агентства были и Администрация Челябинска, и Южно-Уральский государственный университет.

Наиболее крупный госконтракт у "Азбуки" случился в 2014 году и составил чуть больше миллиона рублей. Для человека, приближённого к губернаторскому семейству, вроде и не много, но если посмотреть довольно длинный список фирм с её участием — она была совладелицей 24 компаний — можно предположить, что общая сумма дохода могла быть значительной.

Семейный подряд

Помимо Бутаковой бизнес с Юревичами до сих пор ведут и члены её семьи — дочь Ирина, внук Антон и зять Вадим. Причём в последнее время, судя по данным "СПАРК-Интерфакс", активы Белоусовых всё больше консолидируются в руках Антона.

Впрочем, сам размер долей говорит о том, что Белоусовы являются младшими партнёрами Юревичей, а в некоторых случаях, возможно, даже партнёрами номинальными. Такой вывод можно сделать, исходя из периодических изменений их размеров. Видимо, поэтому Вадима Белоусова в уральской прессе в своё время называли кошельком Михаила Юревича.

Некоторое время назад в челябинских СМИ муссировалась тема причастности структур Вадима Белоусова к "Южуралавтобану" в 2012–2014 годах. На эту тему высказывались неназванные депутаты местного парламента.

Интересно, что информации об этом в ЕГРЮЛ нет, указана только компания-учредитель — Магнитогорский металлургический комбинат. ММК основал "Южуралавтобан" ещё в 1995 году, но уже в 2002 доля завода в его уставном капитале не превышала 1%.