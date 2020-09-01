Подмосковный Отелло. В Воскресенске мужчина зарезал жену из ревности в детском саду

Все в семье боялись Владислава. Он часто угрожал жене расправой, а также избивал детей. Женщина не воспринимала всерьёз его слова и не отвечала на агрессию с его стороны. А зря.

Вчера в районе четырёх часов дня в детском саду "Чайка" Воскресенска произошло страшное убийство. По версии следствия, 53-летний Владислав Воробьёв пришёл на работу к своей жене Татьяне и зарезал её. Как рассказала сотрудникам полиции одна из воспитательниц садика, мужчина сказал, что ему нужно передать ключи от квартиры. Поэтому без каких-либо опасений воспитательница проводила его к жене, которая в тот момент мыла посуду.

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Чтобы выяснить отношения, супруги прошли в комнату, где находилось семь детей. Пока они спорили, другие воспитатели попытались вывести детей и спрятать в других помещениях. В этот момент мужчина и напал на свою жену. Сначала он таскал её за волосы, а потом начал наносить ножевые ранения. На крики Татьяны отреагировали другие воспитатели и охранник, который нажал тревожную кнопку. Но было поздно. От множественных ранений в шею женщина скончалась на месте, а нападавшему удалось скрыться.

По горячим следам Владислава задержали. Он уже дал признательные показания. Основным мотивом произошедшего следователи считают ревность. Во время ссоры Владислав называл супругу женщиной лёгкого поведения и кричал, что она за это ответит. Сам мужчина признался, что приревновал свою жену, поэтому решил убить, но от дачи показаний отказался.

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