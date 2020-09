Неспящий режим. Врачи рассказали, почему нельзя брать в постель гаджеты

Устройство ориентируется на время оборота Земли вокруг своей оси и в основном настраивается по свету от нашей звезды. Само собой, нужную информацию ему сообщают наши глаза. Но колбочки и палочки тут ни при чём. Знаете, у Би Би Кинга в одной песне поётся: "Даже слепой человек понимает, когда гуляет при ярком солнце" (Even a blind man can tell when he’s walking in the sun). Несколько лет назад это удалось доказать научно.