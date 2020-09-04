Неспящий режим. Врачи рассказали, почему нельзя брать в постель гаджеты

По словам врачей, свет от дисплеев обманывает организм и нарушает режим сна, что с годами оборачивается тяжёлыми болезнями.

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Вот там, где красный цвет, находятся наши встроенные биологические часы. Этот "гаджет" называется надперекрёстным ядром гипоталамуса, потому что он находится над тем местом, где пересекаются волокна зрительных нервов. В его функции входит "показывать" организму, который час, и запускать разные биохимические процессы согласно распорядку дня.

Устройство ориентируется на время оборота Земли вокруг своей оси и в основном настраивается по свету от нашей звезды. Само собой, нужную информацию ему сообщают наши глаза. Но колбочки и палочки тут ни при чём. Знаете, у Би Би Кинга в одной песне поётся: "Даже слепой человек понимает, когда гуляет при ярком солнце" (Even a blind man can tell when he’s walking in the sun). Несколько лет назад это удалось доказать научно.

Выяснилось, что на сетчатке глаза, кроме колбочек и палочек, есть и другие светочувствительные клетки. Они разноцветную картинку создавать не помогают, у них совершенно другая задача. Эти клетки работают не на зрительные центры, а на часы. Шлют сигналы непосредственно в надперекрёстное ядро. На свет реагируют с помощью особого пигмента — меланопсина, за что и именуются меланопсиновыми. Но самое интересное — то, что наибольшее впечатление на эти клетки производит свет с длиной волны примерно 450–480 нанометров. Это синий свет. По мнению директора Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Калинкина, это не просто так.

Если мы посмотрим на небо в яркий солнечный день, мы увидим яркий голубой свет. Естественно, человек приспосабливается к окружающей среде. Недавно появились данные, правда, исследования проводились только на животных, что и жёлтый свет может оказывать воздействие (на организм. — Прим. Лайфа), но пока больше научно обоснованных данных по синему свету Александр Калинкин Директор Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова

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Так вот, если синий свет убрать или выключить весь свет вообще, мелапсиновые клетки телеграфируют, что становится темно. На этом основании надперекрёстное ядро делает вывод, что, в общем-то, пора и честь знать. По его отмашке наше тело постепенно уходит в спящий режим: ненужные ночью процессы приостанавливаются, нужные — запускаются. И в числе прочего начинается выработка главного и хорошо известного "ночного гормона" — мелатонина.

Мелатонин — это не гормон сна, это гормон ночи, который сигнализирует всему организму, что наступила ночь Александр Калинкин Директор Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова

Многочисленные исследования показали, что ему нельзя мешать вырабатываться, особенно с полуночи до пяти утра. Во-первых, часы можно испортить, как следствие — бессонница, больная голова, вялость, разбитость и вообще тоска. Во-вторых, мелатонин, пока мы спим, замедляет наше старение, так что, если человек по ночам не спит или спит при ярком свете, по нему это, как правило, видно — явно выглядит хуже, чем мог бы. В-третьих, этот гормон участвует в регуляции работы мозга и пищеварительной системы. Именно поэтому ночная работа часто оборачивается всевозможными проблемами со здоровьем. Например, по данным учёных из Гонконга, такой график — прямая дорога к болезни Альцгеймера.

Таким образом, нам всем нужен мелатонин, который любит темноту и не любит синий свет. Вот мы и пришли. Добро пожаловать в мир виртуальной реальности, в котором наш организм не всегда понимает, на каком свете он находится. Врачи говорят, всё дело в преимущественно синих лучах, идущих от дисплеев. Они будоражат. Перед сном мозг сначала даёт команду вырабатывать мелатонин — и тут получает сигнал, что светит яркий синий свет. Значит, мелатонину объявляется отбой.

Поэтому многие производители гаджетов сейчас убирают эту составляющую в своём программном обеспечении, при использовании экрана с 21 часа меняется его цвет, он становится более жёлтым, чтобы уменьшить воздействие синего цвета. Но всё равно, если человек использует гаджеты прямо перед сном или лёжа в кровати, это нарушает выработку мелатонина Александр Калинкин Директор Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова

А есть мнение, что это ещё и зрение портит. Впрочем, у офтальмолога Вячеслава Куренкова есть на этот счёт некоторые сомнения.

Нет у меня таких пациентов, которые пришли и сказали: я тут две ночи или месяц смотрел на свой гаджет в темноте и испортил зрение, нет. Но наиболее комфортная освещённость, согласно гигиеническим нормам, не полная темнота, чтобы это было не единственное яркое пятно, а в комплексе с освещением рабочего места Вячеслав Куренков Офтальмолог

Более того, врач в интервью Лайфу поведал нечто поистине еретическое: что гаджеты вообще не так уж и опасны для глаз.

Абсолютно все экраны — будь то смартфон, ноутбук, планшет, электронная книга — проходят тестирования и испытания, в том числе гигиенические, в том числе по зрению. У нас есть гигиенические нормы и требования от офтальмологов о том, какие должны быть приборы, какие у них параметры должны быть, чтобы это было безопасно для глаз. Поэтому говорить о том, что данная продукция вредна, нельзя, это далеко не так Вячеслав Куренков Офтальмолог

Впрочем, добавил офтальмолог, вреда не будет при одном немаловажном условии: если не просиживать у голубого экрана дни и ночи напролёт. А мы такого условия, при всём уважении, соблюсти никак не можем. Вот и рады бы, но... Нет, вопрос стоит так: как нам по долгу службы или зову сердца продолжать любоваться этим прекрасным светом и при этом, собственно, избежать каким-то образом Альцгеймера и прочих трагедий?

Дисплей не должен быть чрезвычайно ярким и также не должен быть чрезвычайно тусклым ради сохранения батареи, где вы будете мучиться, рассматривать, перенапрягать свой мозг и глаза Вячеслав Куренков Офтальмолог

Надо стараться, чтобы рядом был источник света, чтобы быть не в полной темноте, а всё-таки в освещённом рабочем пространстве. Свет не должен быть направлен в глаза, а должно быть световое пятно на рабочем месте Александр Калинкин Директор Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова