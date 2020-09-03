Нулевой транзит. Чем могут обернуться для Прибалтики санкции против Лукашенко

Прибалтийские лимитрофы поднатужились и сумели выдавить из себя санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и ещё 28 человек из его ближайшего окружения.

Такие действия мудрый русский народ обычно называет "после драки махать кулаками". Свергнуть Лукашенко и поставить свою (или польскую) марионетку Литве не удалось, это уже можно констатировать. И сейчас любые их постдействия против Белоруссии и её руководства выглядят уже откровенно жалко.

В ответ Александр Григорьевич заявил, что "покажет им свои санкции". И поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на альтернативные.

— Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место, — отметил Лукашенко.

Сама по себе торговля Белоруссии с Литвой незначительна — примерно 2,9% от экспорта Белоруссии и всего 0,9% её импорта.

Торговые потоки, о которых идёт речь, — это в основном товарооборот Белоруссии со странами ЕС (и ещё некоторое количество транзитных грузов). А это уже более существенные объёмы — около 30% от всего объёма внешней торговли РБ. Или товарооборот на сумму примерно в шесть миллиардов долларов.

Это уже очень существенно и для латвийских портов, и для их железных дорог. Особенно на фоне уже осуществляемого со стороны Российской Федерации прекращения транзита через территорию и порты Прибалтики.

Немного сухих цифр. Объём грузовых железнодорожных перевозок в Латвии за четыре месяца 2020 года уменьшился на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив восемь миллионов тонн. В том числе международные перевозки составили 7,5 миллиона тонн, что на 48,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

И латвийский министр транспорта Талис Линкайтс уже заявил: "И порты, и железная дорога готовятся к наихудшему сценарию, при котором поставки энергетических грузов из России сведутся к нулю".

Порт в Усть-Луге на сегодняшний день оборудован 12 терминалами, и с учётом его возможностей общая годовая пропускная способность портов Ленинградской области России составляет около 100 миллионов тонн.

В этой ситуации литовцам стоило бы держаться за Лукашенко как за последнего крупного клиента их портов и железных дорог двумя руками. И пылинки сдувать.

Но вместо этого они принимают абсолютно бессмысленные политически мотивированные решения, которые могут привести к падению грузоперевозок через Литву ещё более чем в два раза.

При общем размере государственного бюджета Литвы в примерно 9,6 миллиарда евро его сокращение на более чем 30% от потери транзита (как белорусского, так и российского) будет более чем чувствительным. И это при том, что Литва и без того является дотационным государством, а её госдолг к концу текущего года может превысить 50% от ВВП.

Самое смешное, что, хотя эти действия предпринимаются из чисто русофобских соображений, при этом они приносят прибыль России. Куда пойдёт транзит, который теряет Литва? Правильно, в Россию! Усиливая, кроме всего прочего, российско-белорусскую интеграцию.

Лукашенко в послании парламенту и народу сказал: "Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

Поэтому и РЖД, и порт в Усть-Луге, через которые пойдут грузы, которые раньше шли через Литву, аплодируют стоя и скандируют: "Да-вай! Да-вай!"