Миллионы рублей на экоинновации. Инициативы Олега Дерипаски получили воплощение

— Проблемы в этой сфере у нас копились многие и многие годы, и мы приступили к их решению. При этом важно ликвидировать не только накопленный ущерб окружающей среде, но и смотреть вперёд, учитывая в том числе вызовы, с которыми мы сталкиваемся в сфере изменения климата, — отметил президент России Владимир Путин.

И бизнес, и наука постоянно ищут новые подходы для решения поставленных главой государства задач, в том числе с точки зрения международных обязательств России. Промышленность также не стоит на месте — ещё в 2018 году основатель "Русала" Олег Дерипаска предложил проработать идею экологических грантов, которые могли бы замотивировать внешних экспертов активнее подключаться к реальным задачам бизнеса и позволили бы искать совместные решения в области защиты окружающей среды.

Крупные компании давно ведут самостоятельные исследования, но, с учётом общественной важности и внимания к экологическим вопросам, очевидно, что в некоторых проектах лучше подключать и сторонних учёных — именно им надо давать возможность реализовывать свои задумки.

Так, компания "Русал", проработав и реализовав идею Олега Дерипаски, летом 2020 года провела конкурс, в результате которого пять самых перспективных "зелёных" проектов получили почти 17 миллионов рублей.

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— Сотрудничество учёных с крупными компаниями жизненно необходимо, так как работа производств базируется на интенсивных научных исследованиях. Как показывает практика, выгода, которую получит предприятие, вкладывающее деньги в научно-техническое сопровождение проектов, превышает объём этих вложений, — говорит доктор технических наук заведующая кафедрой технической химии и материаловедения БашГУ Альфия Мухамедзянова.

За последние годы нефтяные и металлургические компании вместе с учёными из разных регионов реализовали более пятисот крупных проектов, связанных с экологией. Однако, как говорит кандидат химических наук Михаил Шашков из Института катализа Сибирского отделения РАН, в таком отраслевом экологическом конкурсе грантов он принимает участие впервые.

Всего было подано девятнадцать заявок, и пять из них прошли отбор. Такие специализированные конкурсы с достаточно узкой тематикой заявок крайне полезны. У бизнеса есть конкретные задачи, а учёные, занимающиеся общими исследованиями, имеют возможность помочь решить их максимально эффективными, современными и технологичными способами. И что важно — воплотить эти идеи в реальном мире.

Проект Института катализа Сибирского отделения РАН, получивший грант, важен для всех регионов присутствия алюминиевого гиганта. Учёные предложили способ, как более точно определять источник появления полициклических ароматических углеводородов в атмосфере городов. Главными источниками подобных выбросов называют и автомобили на дорогах, и ТЭЦ, и заводы. Однако до сих пор принято винить в них исключительно металлургов, хотя на самом деле точных данных об источниках практически нет.

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Метод, разработанный Михаилом Шашковым с коллегами, требует нового подхода к забору образцов воздуха, новых принципов анализа и — на острие прогресса — больших данных, позволяющих обучать математические модели. Если и предприятия, и Росприроднадзор, и региональные власти будут понимать, где источник, то станет понятно, кто должен принять меры.

— Существующие методы анализа атмосферы по ПАУ не дают полной картины, которая так нужна и самим производствам, чтобы понимать, что нужно улучшить, куда направить усилия, и властям. Мы рассчитываем, что через год у нас будет готовая технология, которую можно применять, надеюсь, по всей России, — говорит Михаил Шашков.

Команда Сибирского федерального университета придумала, как сорбировать побочные продукты производства, утилизировать их и создать цикл безотходного производства. По словам члена команды Павла Юрьева, в создании проекта участвовали и опытные учёные, и молодые специалисты, и студенты.

— Мы всегда привлекаем аспирантов и студентов, чтобы омолаживать коллектив и диверсифицировать нашу работу, за последние пять лет мы смогли уже реализовать несколько проектов, дальше — больше, — добавляет Павел Юрьев.

По тематике "Технология получения нефтяного пека, пригодного для использования в подштыревой анодной массе" участвовало четыре разработчика: ООО "Газпром нефтехим Салават", акционерное общество "Восточный научно-исследовательский углехимический институт" (АО ВУХИН), ООО "Независимая аналитическая лаборатория", Богатырёв Алексей Александрович. Победители — нефтехимики из Салавата.

Эта сложно звучащая тема невероятно важна для производителей алюминия по всему миру. Сейчас в электролизерах используется каменноугольный пек, который в процессе химической реакции выделяет тот самый полициклический ароматический углеводород — бензпирен. В последние десятилетия весь мир работает над заменой каменноугольного пека на нефтяной. Но данные по технологии получения нефтяных пеков разрозненны, противоречивы, недоступны, так как в большинстве своём имеют стратегическое значение, ведь область применения нефтяных пеков достаточно велика — от связующего в алюминиевом производстве до углеродных композиционных и конструкционных материалов специального назначения и искусственных графитов. В настоящее время в России не существует промышленного производства нефтяного пека.

— Использование нефтяного пека в качестве альтернативы каменноугольному должно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду вследствие более чем на порядок меньшего содержания бензпирена, — считает начальник лаборатории научно-технического центра "Газпром нефтехим Салават" Олег Тухватуллин.

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Здесь, в Башкирии, есть и достаточные знания, и оборудование, и огромный багаж результатов исследований для того, чтобы запустить эту технологию "в серию". Для "Русала" это означает, что "зелёный" алюминий, который компания продвигает на международном и российском рынках, уменьшит и без того небольшой углеродный след, чтобы самые требовательные и ответственные мировые потребители алюминия остались довольны.

— Конкурсная комиссия внимательно подошла к определению победителей в рамках этого грантового конкурса, потому что лучшие идеи в случае успеха будут внедрены на предприятиях компании и внесут свой вклад в решение экологических задач, стоящих, по сути, перед всей алюминиевой промышленностью. Кроме того, после более комплексной проработки лучших инициатив мы сможем определить, насколько перспективны и эффективны могут быть подобные конкурсы экологической направленности в будущем, — отметил технический директор "Русала" Виктор Манн.