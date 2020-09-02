Гость канцлера ФРГ. Почему простых бюргеров напрягают vip-почести для herr Navalny

Прибытие революционера Навального в опечатанном контейнере из России в Германию вызвало у местной публики шок с первых минут. Потому что тут улицы перекрывают, только когда приезжают президенты стран Первого мира. А тут — не только перекрытия, но и кортеж, который всего на два автомобиля и на несколько мотоциклистов меньше, чем у президента Обамы в последний его приезд в столицу ФРГ. Несколько скорых, несколько пожарных (они тут вместо МЧС), несколько полицейских автобусов, несколько полицейских лимузинов, просто лимузины — всего около четырнадцати штук. И всё это ворвалось на территорию клиники Charite, которая уже к этому моменту была окружена двумя кольцами: одно — полицейское, другое — спецназа с автоматическим оружием на изготовку. Такое впечатление, что больница готовилась к штурму силами русских ВДВ. Однако это более чем странно — пациент уже покинул Мордор и ГУЛАГ при полной и моментальной поддержке руководства этого самого Мордора. Так чего ж они ждали с автоматиками в руках?! Удивительные люди. Но это — с нашей точки зрения. Может быть, немцы воспринимают весь этот печальный цирк как-то по-другому? Вообще-то нет.

Для этого достаточно почитать комментарии читателей под победными реляциями официальных газет.

Тут я сделаю отступление, чтобы вы понимали, в каком состоянии сейчас в Германии находится обратная связь СМИ с их читателями. Обычно — путём комментирования на форумах. Но с 2015 года, когда Меркель пустила в страну полтора миллиона озлобленных молодых людей магометанского вероисповедания без документов, паспортов и проверок, обычные немцы начали напрягаться и задавать ненужные вопросы. После чего количество газет, где есть функция комментирования, резко сократилось. Журналистам больше не нужно знать мнение читателей. Потому что читатель — нацистское быдло, так как он не согласен, чтобы его резали на улице на манер баранов весёлые молодые люди, которые говорят, что они "сирийские беженцы".

Сегодня комментарии остались только в Welt, Tagesspiegel, Zeit. Это жёстко модерируемые форумы, где редакции постоянно напоминают, что надо держаться в рамках, избегать спекуляций на тему, а также стирают неугодные комменты и банят читателей.

Когда приехал Навальный, банхаммер был запущен почти на полную катушку (на полную — чуть позже, во время демонстрации против ограничений по "короне» в прошлые выходные).

Итак, началось с того, что первые же вопросы читателей звучали так: "почему немецкий налогоплательщик должен платить за оппозиционного российского деятеля?"; "нам, что, мало того, что мы платим миллиарды за беженцев?". Это вдруг оказался самый популярный коммент, и редакции в панике забегали по форумам и начали везде писать: "Это всё оплачено богатыми спонсорами Навального".

Ох, они привыкли врать и привыкли, что их не палят на вранье. Тут не проканало, потому что читатели сразу же рассказали, что вообще-то у скорой помощи в количестве двух штук были военные номера, что работу полицейских и сил быстрого реагирования SEK вообще-то ни один спонсор не может оплатить… потому что не может. Тогда редакции сменили пластинку и стали рассказывать, что "герр Навальни — гость канцлера ФРГ". Получилось ещё хуже, потому что за гостя канцлера платит немецкое государство. А откуда у немецкого государства деньги? Правильно — из кармана налогоплательщиков. ЧТД.

Очень чётко из уст простых немцев зазвучала тема: "Когда немецкое правительство занимается чужими оппозиционерами, то это прежде всего выглядит как вмешательство во внутренние дела России и неужели в Германии других проблем нет?". Один из читателей вспомнил даже про роль немцев в отправке Ленина в опломбированном вагоне в Россию с целью свержения царского режима. Получилось смешно.

Звучит и такая тема: "Как бы реагировала Меркель, если бы Путин вывез недавно избитого политика оппозиционной партии AfD в Москву на лечение? Вы представляете, как бы она кричала про вмешательство? И про недружественный акт Москвы?". Читатели говорят также о том, что не верят, что в Москве врачи хуже, чем в Германии.

Для этого тоже есть основание. Это только живущие в РФ влюблённые в Европу граждане до сих пор думают, что немецкие больницы — это рай и всё круто. На самом деле — уже давно нет. Обычный гражданин, с которого по обязательному страхованию дерут от 200 до 600 евро в месяц, с болью будет сидеть в больнице от часа до восьми (пока рекорд) в ожидании приёма. Поэтому многим приходится тупо идти по скорой, убеждая врачей, что они не могут больше терпеть боль.

Так что можете себе представить ярость обычных граждан, когда они видят, с какими королевскими почестями тут власти принимают российского оппозиционера.

Кстати, многие читатели довольно хорошо информированы о реальном характере деятельности "революционера", они не стесняются в выражениях — и насчёт его уголовных дел, и насчёт его националистических высказываний.

Это, кстати, бесит граждан левых убеждений, и они постоянно задают один и тот же вопрос: "почему на территории Германии с почестями принимают на лечение русского националиста Навального?". Оставим этическое "несообразие" такой постановки вопроса на совести левых граждан. Но это факт, от него не уйти. Несмотря на потёртые комментарии читателей в газетах.

А причина банов и ликвидации комментариев — в одном: дело Навального в Германии рикошетом бьёт по Меркель — потому что, начав с "Шарите", читатели тут же переходят на обсуждение политики Меркель за последние лет пять, и они тоже не стесняются в выражениях. То есть "мосье Навальни" является токсичным не только в РФ, он стал уже токсичным активом для принимающей стороны и лично для Меркель. О чём и гудит немецкое общественное мнение.