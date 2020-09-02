Зеленский убивает украинских детей: чем закончится война Украины против русского языка?

Первого сентября в России и в других странах отмечается День знаний. На Украине же это теперь день борьбы со знаниями. Украинские школы (в том числе и те, в которых ранее велось обучение на русском языке) обязаны соблюдать положение нового закона "О языковой политике" и искусственно переводить с пятого класса образование с русского на украинский. Именно искусственно — заставляя детей изучать точные науки и разбираться в сложных математических, химических и физических терминах не на родном для них языке, и тем более не на общепринятом в данном культурном пространстве языке, а на языке искусственном, сотканном из русского и польского, где ряд терминов до сих пор придумывается.

Я жил и рос в Ташкенте, и поэтому прекрасно видел, что происходит с образованием, когда оно переводится на национальные, и тем более местечковые рельсы. Те, кто жил в Армении, Грузии и других постсоветских странах, где власти сразу после получения независимости стали бороться с русским языком, тоже все прекрасно видели — и понимают, что будет дальше. Что выпускники школ и вузов, не понимающие и не думающие по-русски, будут слабо востребованными не только на российском или постсоветском, но и даже на внутреннем рынке труда. Для того чтобы драить немецкие сортиры или собирать польскую клубнику, русский не нужен, но для работы, требующей мыслительного процесса или коммуникативных навыков, на всем пространстве от Бреста до Владивостока требуется не просто знание русского, а мыслительного процесса на русском языке. Поэтому, потеряв одно поколение, эти страны быстро переобулись и сейчас пытаются снова внедрять русский язык в образовательный процесс. Русские школы снова превращаются в "элитные". Украину, по всей видимости, ожидает такое же хождение по граблям.

Но кто виноват в том, что Киев ступил и на эти уже порядком поношенные грабли? Некоторые укажут своими перстами на президента страны Петра Порошенко, который прекратил квасить, сел на диету, ужался в размерах и теперь зовётся Владимиром Зеленским. И действительно, политика Владимира Зеленского никак не отличается от действий его предшественника. Действия эти ни разу не напоминают ни предвыборную программу кандидата, ни те ожидания, которые возлагали на Зеленского 73% пришедших на второй тур избирателей Украины. Русскоязычных и русскомыслящих в основном, избирателей.

Зеленский обещал завершить гражданскую войну на Украине — и не сделал ни шагу на этом направлении. Как и при Порошенко, Украина отказывается соблюдать Минские соглашения и уважать права жителей Донбасса, регулярно посылая им свои флюиды любви в виде артиллерийских обстрелов городов ЛНР и ДНР. Как и при Порошенко, украинская власть отказывается наводить порядок на украинских улицах и очищать их от нацистов и националистов, чувствующих себя хозяевами на украинской земле. Как и при Порошенко, Киев плюёт в адрес Москвы и продолжает находиться в очень интересной геополитической позе: задом к братской, в общем-то, России (рассматривающей украинцев как равных себе, а не как людей второго сорта, способных лишь на уборку клубники и очистку сортиров), и лицом к закрытой на все засовы двери в евроатлантическое сообщество, куда Украину пустят только после Турции. То есть явно нескоро или даже никогда. Наконец, как и при Порошенко, Зеленский (избранный, ещё раз, прежде всего русскоязычным и русскомыслящим Юго-Востоком) продолжает борьбу с культурными, историческими и языковыми символами, связанными с Москвой. Историей (привет дальнейшей героизации нацистов), православием (Киев продолжает поддерживать сектантов Варфоломея и Епифания, переругавшихся между собой) и, естественно, языком. Сам до сих пор коряво говорящий на украинском Зеленский не защищает русский язык (не говоря уже о том, чтобы использовать его для сближения с ДНР и ЛНР для реинтеграции этих территорий), вместо этого продолжая искусственную украинизацию Украины.

Но виноват ли в этом только Зеленский? Или, может быть, виноваты те, кто слишком много ждал от пианиста, умеющего играть лишь, как умеет и чем умеет? Может быть, всё-таки виноваты сами украинцы, которые вместо того, чтобы взять дело спасения страны и зачистки Украины от оккупировавших её идиотов и нацистов (хотя бы так, как это сделал Кайл Риттенхаус в городе Кеноша, штат Висконсин) в свои руки, решили просто проголосовать за очередного дутого "спасителя нации", после чего разойтись по домам и надеяться на чудо? Чудес не бывает, и вареники сами по себе в рот летят только у Гоголя (не говоря уж о том, что их ещё надо лепить).