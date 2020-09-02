Пациент определённо жив. Что не сходится в версии об отравлении Навального "Новичком"

Случилось прекрасное. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что Алексей Навальный, "вне всяких сомнений", подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". Почему "вне всяких сомнений "Новичок", немцы, конечно, не уточнили. "Новичок", если кто не в курсе, это такое секретное русское шпионское отравляющее вещество. Секретное настолько, что ещё в 1990-е его формула стала известной всем заинтересованным. Отравляющее настолько удачно, что его главная предполагаемая жертва — перебежчик Скрипаль — остался жив. Однако немецким специалистам после полутора недель напряжённого молчания кажется, что Навальный отравился именно им.

Тут отметим, что Российская генеральная прокуратура несколько раз намекала немецким коллегам, что было бы неплохо провести доследственную проверку того, что произошло с Алексеем Навальным. Вдруг Алексей действительно не в том месте что-то не то съел, всякое бывает. Но немецкие коллеги хранили нордическое молчание, отказываясь давать хоть какие-то комментарии о тяжкой судьбе Навального. Судя по всему, сложившаяся ситуация для них форс-мажор, ибо английские медики в аналогичной ситуации всё нашли сразу, а немцам приходится всё делать на ходу. Версию, что во всём виноват кровавый Путин, просто так не вбросишь. Версия эта, судя по поспешной реакции наших американских "партнёров", нужна только для формального обеспечения новых санкций. Как говорится, никогда такого не было — и вот опять.

Чем, собственно, версия с отравлением особенно хороша? Ну, во-первых, если бы Навального кто-то серьёзно попытался отравить боевым отравляющим веществом, то органам МВД было бы очень интересно узнать, кто именно. И Алексей Навальный фигура заметная, и интересно, как боевые отравляющие вещества попали в руки отравителям. Более того, ни о какой Германии и речи не шло бы, переправили бы Алексея в Центральную клиническую больницу, где он и выздоровел бы вопреки всем желаниям своих сторонников. Во-вторых, остался бы кое-какой след от вещества. В Великобритании для достоверности оцепляли весь район, умертвили кота Скрипаля (кот, бедолага, не знал, что отравлен и испытывает жуткие мучения), умертвили морскую свинку (впрочем, у неё и так жизнь коротка), а также поломали лавочки. Не знаю, нашли ли что-нибудь английские специалисты, но теперь уже в аналогичной ситуации в России вообще никаких последствий от "Новичка" нет — ни спешного обеззараживания местности и помещений, ни полицейских в костюмах химзащиты, ни пострадавших, случайно оказавшихся рядом с Навальным — супруга так и вовсе его всё время за ручку держала, и ничего. Если и был "Новичок", то, видимо, какой-то совсем специальный — с узконаправленным антинавальнинским воздействием.

Создатель "Новичка" Леонид Ринк отметил, что если бы Алексея Навального действительно им потравили, то всё было бы понятно ещё в России, так как у него предельно понятные симптомы, после добавив, что если бы это был действительно "Новичок", то родственники и близкие, скорее всего, уже не только похороны, но и девять дней со дня смерти успели бы отметить.

Первое — реакция глаз, то есть миоз в любом варианте. Второе — они бы увидели судороги, так как "Новичок" — вещество судорожного действия. Не слюни и сопли, а обратная штука совершенно. А у него типичная панкреатитная картинка сходится целиком и полностью с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы Леонид Ринк Создатель отравляющего вещества "Новичок"

Маршрут Навального известен вплоть до каждого шага, но никаких признаков боевого отравляющего вещества сотрудниками ФСБ не найдено. Необъяснимых смертей или поражений среди гражданских, которые контактировали с Навальным, тоже нет. Более того, взятые анализы Алексея Навального, которые теперь будут храниться в Омске, тоже предательски не фиксируют "Новичка". Стоит отметить, что немецкие специалисты, когда им предложили выдать эти биоматериалы, вежливо отказались.

Самое главное, что не отравился никто из врачей, а ведь по меньшей мере целая бригада медиков не дала Алексею Навальному уйти из жизни. Отечественные врачи, немного удивившись такому "медийному" клиенту, поступили именно так, как и должны были поступить отечественные врачи. Приняли все меры, чтобы сохранить Алексею Навальному жизнь, и что характерно, её сохранили. В таком плотном контакте они обязательно что-нибудь подцепили бы, но нет, ничего не произошло. Что именно произошло с политическим блогером, медики сказать не успели — под крики толпы о том, что они его убивают, омские врачи сдали пациента немецким коллегам и (во всех смыслах) умыли руки.

Проблема Алексея Навального кроется не в том, что он будто бы враг Путина. При таких врагах и друзей не надо: под его пламенным руководством оппозиция последовательно слила белоленточный Майдан, выборы мэра Москвы — 2013 (к слову, на этих выборах Навальному дособирали голоса депутаты от "Единой России" ), выборы президента, голосование по конституции и прочему. Лучше соперника Путину не придумать: трусливый, слабохарактерный мямля, зачитывающий компроматы, которые ему сливают люди, приближённые к Кремлю.

Проблема Навального в том, что у Алексея много соперников как раз среди своих. И, возможно, его и решили списать в пользу более молодого и горячего кандидата. Кого именно, пока не понятно, но, как известно, у гроба отравленного премьер-министра Грузии Зураба Жвании громче всех плакал Михаил Саакашвили.