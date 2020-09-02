В Финляндии начинают строительство завода по производству еды из солнца

Завод по производству "солнечной еды" построят в Финляндии к 2022 году, сообщает компания Solar Foods. По данным предприятия, только что завершился первый раунд сбора финансирования проекта. Отмечается, что удалось собрать около 18,5 миллиона евро.

Продукты питания финская компания собирается делать из белка под названием "солеин". Как пояснили в Solar Foods, он вырабатывается микробами прямо из воздуха под действием электричества. Схема следующая: из водяного пара в воздухе с помощью электролиза получают водород, и вкупе с углекислым газом они становятся питательной средой для бактерий, живущих в почве. В процессе своей жизнедеятельности эти организмы и выделяют вещество, похожее на муку или порошок. Электричество для запуска процесса изготовления протеина собираются получать с помощью солнечных панелей, за что продукт и получил своё название.