В работе Instagram произошёл сбой

Пользователи социальной сети Instagram столкнулись со сбоями в работе в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей (около 75%) не могут нормально просматривать ленту новостей, проблемы с историями возникли у 14%, а ещё 9% испытывают проблемы с веб-версией соцсети.

Больше других со сбоями столкнулись в США, Великобритании, Италии, Испании, Индии и Бразилии. В России жалобы на работу соцсети в основном поступают из Москвы и Пскова.