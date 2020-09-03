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В работе Instagram произошёл сбой

В России больше жалоб на работу соцсети поступило от жителей Москвы и Пскова.

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Фото © Pixabay

Пользователи социальной сети Instagram столкнулись со сбоями в работе в четверг. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Большинство пользователей (около 75%) не могут нормально просматривать ленту новостей, проблемы с историями возникли у 14%, а ещё 9% испытывают проблемы с веб-версией соцсети.

Больше других со сбоями столкнулись в США, Великобритании, Италии, Испании, Индии и Бразилии. В России жалобы на работу соцсети в основном поступают из Москвы и Пскова.

В работе Telegram произошёл сбой

Чаще всего юзеры жалуются на сбой подключения.

Ранее Лайф сообщал, что на сбои в работе пожаловались пользователи Twitter.

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