Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счёт в серии с "Далласом"

Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" в шестой игре четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли благодаря голу защитника Никиты Задорова одержал волевую победу над командой "Даллас Старз" (4:1) и сравнял счёт в серии — 3:3.
На исходе первого периода соперники обменялись взятиями ворот — на шайбу защитника звёзд Миро Хейсканена лавины ответили голом россиянина Никиты Задорова.
Фото © Twitter / Colorado Avalanche
В середине второго игрового отрезка защитник Кэйл Макар вывел "Эвеланш" вперёд, а в заключительном периоде Микко Рантанен и Натан Маккиннон установили итоговый счёт встречи — 4:1.
Таким образом, "Колорадо", уступая в серии 1-3, сумело одержать две победы подряд (6:3; 4:1). Путёвку в полуфинал Кубка Стэнли команды разыграют в седьмой решающей игре.
НХЛ. Плей-офф Кубка Сэнли. Второй раунд.
"Даллас" — "Колорадо" — 1:4 (1:1; 0:1; 0:2), в серии 3-3