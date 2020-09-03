Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счёт в серии с "Далласом"

Клуб НХЛ "Колорадо Эвеланш" в шестой игре четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли благодаря голу защитника Никиты Задорова одержал волевую победу над командой "Даллас Старз" (4:1) и сравнял счёт в серии — 3:3.

На исходе первого периода соперники обменялись взятиями ворот — на шайбу защитника звёзд Миро Хейсканена лавины ответили голом россиянина Никиты Задорова.

Фото © Twitter / Colorado Avalanche

В середине второго игрового отрезка защитник Кэйл Макар вывел "Эвеланш" вперёд, а в заключительном периоде Микко Рантанен и Натан Маккиннон установили итоговый счёт встречи — 4:1.

Таким образом, "Колорадо", уступая в серии 1-3, сумело одержать две победы подряд (6:3; 4:1). Путёвку в полуфинал Кубка Стэнли команды разыграют в седьмой решающей игре.

НХЛ. Плей-офф Кубка Сэнли. Второй раунд.