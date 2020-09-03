Просроченный "Новичок". Неудобные вопросы к адептам теории "отравления" Навального

Итак, после почти двухнедельного молчания, немецкие власти разродились сенсационным заявлением о том, что Навальный якобы был отравлен "Новичком". Вещество сие известно по цирковому представлению британцев вокруг отравления Скрипалей, во время которого специалисты химзащиты оцепили чуть ли не половину злосчастного Солсбери, сожгли кота Скрипалей и уморили голодом морскую свинку. Просто для понимания контекста напомним, что тогда на протяжении нескольких недель нам рассказывали о том, что "Новичок" страшно и смертельно опасен, и для верности даже предъявили тела пары местных солсберийских наркоманов, которые отравились только потому, что, предположительно, касались тюбика, в котором находилось это отравляющее вещество.

И естественно, что в разрезе ситуации с Навальным у нас также возникает первый вопрос, просто на уровне здравого смысла и элементарной логики: если блогера реально травили "Новичком", то каким образом он вообще остался жив? Накануне в прессе было немало материалов, в которых непосредственные создатели "Новичка" Владимир Углев и Леонид Ринк недвусмысленно говорили о том, что, попади отравляющее вещество в организм Навального на самом деле, он уже давно бы отдыхал на кладбище, а не находился в искусственной коме. Да и первоначальное заявление клиники "Шарите", в котором немецкие врачи утверждали, что они проводят Навальному терапию антидотом атропина, идёт вразрез с представлениями о том, как надо купировать действие "Новичка". Его создатели говорят, что атропин слишком слабый ингибитор и пациента не спасёт.

Вопросов вообще много — в первую очередь относительно воздействия "Новичка" на окружающих людей, врачей, членов семьи, пассажиров самолёта, на котором летел Навальный, и так далее. Что за странный такой "Новичок", что им раз за разом не удаётся никого реально отравить? При этом западными СМИ и политиками тиражируются утверждения о том, что он ужасно опасен и чуть ли не пары молекул достаточно для убийства жертвы. Однако в реальности мы не наблюдаем ничего подобного. В омской клинике Навальный находился не в специальном боксе, а в обычной реанимационной палате, его обследовала многочисленная бригада врачей, включая специалистов из московских клиник, было проведено множество анализов и взято огромное количество проб биоматериалов.

И из сказанного выше вытекают следующие вопросы. Если германское правительство утверждает, что у них есть достоверные доказательства отравления "Новичком", то логично поделиться этими данными с российской стороной для того, чтобы сличить образцы тканей и крови с аналогичными образцами, которые находятся в омской больнице. Тем более что сразу же после объявления об "отравлении" в сторону России посыпались призывы провести расследование. Окей, хотите расследование — тогда поделитесь материалами, ответьте наконец на официальный запрос нашей Генпрокуратуры в адрес Минюста Германии. Ведь получив материалы из немецкой лаборатории, можно понять, на каком этапе произошло отравление — если встать на точку зрения, что отравление реально было.

И тут, собственно говоря, подходим к узловому пункту всей этой истории. Навального отправили в "Шарите", но с заявлением выступили-то не врачи этой клиники и даже не Минздрав Германии. За дело взялось Минобороны ФРГ, ссылаясь на данные лаборатории бундесвера. Всё, что мы слышим сейчас, — это трансляция позиции германских силовиков. Гражданские врачи молчат. И это наводит на мысль о том, что они-то как раз отказались играть в геополитические игры и фальсифицировать результаты анализов Навального.