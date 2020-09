Кто, как и зачем отравил Алексея Навального: какую картинку рисуют западные СМИ?

Другие намекают на то, что за отравлением мог стоять и не лично Путин. "Множество представителей российской элиты желали зла Навальному. Редко человеку удаётся завести столько могущественных врагов сразу", — утверждает немецкий Spiegel. "Возможно, власть в России настолько деградировала, что государство уже не функционирует как единый механизм — скорее как беспорядочный набор соперничающих друг с другом кланов и работающих по фрилансу силовых структур, наподобие пригожинской", — пишет The New York Times. Однако ни Spiegel, ни The New York Times не отвечают по существу на важнейший вопрос: почему эти самые могущественные враги не выбрали для "наказания" зарвавшегося оппозиционера методы из славных 90-х годов? Зачем было усложнять процесс применением "Новичка", который благодаря раскрученному фейку с отравлением Скрипалей стал тесно ассоциироваться с Россией? Зачем подставлять таким образом Путина (как говорят некоторые оппозиционеры, ставя на преступлении автограф российского президента), и одновременно с этим себя перед Путиным, который не простит никому такого удара по российско-западным отношениям, только-только начавшим налаживаться? Ведь тот же самый "Шпигель" пишет, что отравление Навального стало следствием той системы, которую Владимир Путин построил в России. "Неважно, кто конкретно стоял за преступлением — отравление Навального явно демонстрирует растущее у российских спецслужб чувство безнаказанности, с которым они действуют как на своей территории, так и за рубежом", — возмущается американское NBC.