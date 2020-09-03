Кто, как и зачем отравил Алексея Навального: какую картинку рисуют западные СМИ?

Второго сентября власти Германии официально заявили о том, что Алексей Навальный был отравлен ядом из семейства "Новичок" — того самого, которым Москва якобы травила Сергея Скрипаля, его дочь и кота. "Это вызывает серьёзные вопросы, на которые может ответить только российское правительство — и должно ответить", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Сейчас Германия будет проводить консультации с союзниками по ЕС и НАТО для того, чтобы выработать дальнейшие совместные шаги в этом направлении.

Западные СМИ же, как обычно, уже всё знают и всё понимают: Навальный был отравлен Кремлем, и никакие доказательства для этого не нужны. Некоторые издания, например британская Sunday Times, пишут целые статьи на тему "Как Кремль выигрывает от отравления Навального", в которой расписывают древние мантры о том, что "Навальный был шипом в теле Путина" и представлял серьёзную угрозу для российских властей. "Мы видим попытки принизить его политическое значение, однако бесконечные уголовные и административные преследования, задержания полицией и гигантские штрафы, с которыми Навальный сталкивался в последние годы, говорят нам о несколько другом уровне его влиянии", — указывает московский корреспондент BBC Сара Ренсфорд. Можно было бы, конечно, сказать, что она стала жертвой пропаганды и не понимает, что Навальный сам себе регулярно нарабатывает на 15 суток, что он давно себе наговорил и наделал на реальный уголовный срок (который не получает только потому, что наверху решили действовать по принципу "не тронь — вонять не будет"), что клевета, которой иногда занимается Навальный, во всех цивилизованных странах карается штрафами. Однако госпожа Ренсфорд живёт в России и в курсе реального образа Навального, так что она не заблуждается, а просто лукавит. Намеренно опуская то, что пишут некоторые другие западные СМИ: что Навальный — не светоч демократии, а националист, и вообще не является другом Запада.

Другие намекают на то, что за отравлением мог стоять и не лично Путин. "Множество представителей российской элиты желали зла Навальному. Редко человеку удаётся завести столько могущественных врагов сразу", — утверждает немецкий Spiegel. "Возможно, власть в России настолько деградировала, что государство уже не функционирует как единый механизм — скорее как беспорядочный набор соперничающих друг с другом кланов и работающих по фрилансу силовых структур, наподобие пригожинской", — пишет The New York Times. Однако ни Spiegel, ни The New York Times не отвечают по существу на важнейший вопрос: почему эти самые могущественные враги не выбрали для "наказания" зарвавшегося оппозиционера методы из славных 90-х годов? Зачем было усложнять процесс применением "Новичка", который благодаря раскрученному фейку с отравлением Скрипалей стал тесно ассоциироваться с Россией? Зачем подставлять таким образом Путина (как говорят некоторые оппозиционеры, ставя на преступлении автограф российского президента), и одновременно с этим себя перед Путиным, который не простит никому такого удара по российско-западным отношениям, только-только начавшим налаживаться? Ведь тот же самый "Шпигель" пишет, что отравление Навального стало следствием той системы, которую Владимир Путин построил в России. "Неважно, кто конкретно стоял за преступлением — отравление Навального явно демонстрирует растущее у российских спецслужб чувство безнаказанности, с которым они действуют как на своей территории, так и за рубежом", — возмущается американское NBC.

Москва в понимании западных СМИ — не просто преступник, а рецидивист. "Снова режим Владимира Путина пойман на попытке убийства ведущего оппонента с использованием оружия, запрещённого международным соглашением", — пишет редакция The Washington Post. И уважаемых вроде как журналистов не смущает, почему зловещий будто бы режим второй раз подряд не может убить оппонента химическим оружием, имеющим практически стопроцентную летальность.

Но тут опять неувязочка. Западные СМИ — в частности, BBC — пишут о том, что Навального спасла лишь активность его команды, которая перевезла политика на лечение в Германию. Но, во-первых, ещё до перевозки Навальный находился под полным контролем докторов и российских спецслужб, охранявших политика от провокаторов. Никто не мешал им сделать так, чтобы Навальный до Германии не доехал либо, доехав, скончался от осложнений. Во-вторых, его команда смогла перевезти политика на лечение в Германию исключительно потому, что на это дали добро доктора и Кремль. Зачем это было делать — для того, чтобы, как считает британская The Guardian, весь мир узнал о том, что Навальный отравлен "Новичком"? Или, может быть, всё-таки потому, что Москва не видела за собой никакой вины и просто выполнила просьбу родственников тогда, когда состояние больного стабилизировалось и он стал транспортабельным?

Да, российские специалисты понимали, что Юлия Навальная совершает колоссальную ошибку — вырывает мужа из рук специалистов, заинтересованных в его скорейшем выздоровлении (Москве не нужна очередная "Скрипалиада"), и отдаёт его тем, кому выгодно, чтобы Алексей максимально долго находился в жалком состоянии. Состоянии, которое позволит западным партнёрам убить одновременно ряд зайцев. Во-первых, ввести новые пакеты санкций против России. Да, поводов достаточно (есть Белоруссия, можно ввести новый пакет за "вмешательство в выборы"), но всё-таки отравление химическим оружием топ-оппозиционера выглядит вкуснее. Во-вторых, заставить Ангелу Меркель и Дональда Трампа, не особо желающих лезть в санкционные конфликты с Москвой, ужесточить политику в отношении Владимира Путина. Некоторые немецкие политики уже призывают бундесканцлерин "ответить на единственном языке, который понимает Владимир Путин — в вопросе продажи газа", имея в виду отмену строительства "Северного потока — 2". Заявление же администрации Трампа о том, что отравление Навального "достойно порицания", не удовлетворило западных журналистов. "Неудивительно, что Путин уверен в том, что ему сойдёт с рук отравление его противников, ведь президент США находится в его кармане", — иронизирует редакция The Washington Post.