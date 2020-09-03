Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав России выпустил восьмую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Так, врачи могут применять для лечения шесть препаратов, при этом лопинавир и ритонавир исключены из рекомендаций, так как они не показали достаточной эффективности.
— В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир, — говорится в сообщении Минздрава.
Гидроксихлорохин остался в схемах лечения, так как новые научные данные доказывают его эффективность на ранних этапах развития заболевания. Этот препарат рекомендовано применять для пациентов с легкими и среднетяжёлыми формами заболевания.
Также в рекомендациях появился новый раздел о вакцинах. В нём описаны показания и противопоказания к применению препарата, а также список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.
В этот перечень попали:
- работники медицинских организаций;
- учителя;
- полициейские;
- работники общественного транспорта;
- продавцы;
- работники органов социальной защиты населения;
- работники общепита, гостиниц, химчисток, банков, парикмахерских охранных предприятий и других;
- призывники;
- школьники и студенты.
Вакцинация рекомендуется только тем, кто не переболел коронавирусом и не имеет антител.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат назвали "Спутник V". Как отметил глава государства, он себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. Информацию о препарате можно найти на специальном сайте.