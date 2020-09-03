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Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса

Их разработала группа ведущих российских учёных и клиницистов.

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Минздрав России выпустил восьмую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Так, врачи могут применять для лечения шесть препаратов, при этом лопинавир и ритонавир исключены из рекомендаций, так как они не показали достаточной эффективности.

— В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир, — говорится в сообщении Минздрава.

Гидроксихлорохин остался в схемах лечения, так как новые научные данные доказывают его эффективность на ранних этапах развития заболевания. Этот препарат рекомендовано применять для пациентов с легкими и среднетяжёлыми формами заболевания.

Также в рекомендациях появился новый раздел о вакцинах. В нём описаны показания и противопоказания к применению препарата, а также список приоритетных групп для первоочередной вакцинации.

В этот перечень попали:

  • работники медицинских организаций;
  • учителя;
  • полициейские;
  • работники общественного транспорта;
  • продавцы;
  • работники органов социальной защиты населения;
  • работники общепита, гостиниц, химчисток, банков, парикмахерских охранных предприятий и других;
  • призывники;
  • школьники и студенты.

Вакцинация рекомендуется только тем, кто не переболел коронавирусом и не имеет антител.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат назвали "Спутник V". Как отметил глава государства, он себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. Информацию о препарате можно найти на специальном сайте.

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