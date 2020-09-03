ВЦИОМ: "Новые люди" попали в число лидеров партийных предпочтений россиян

Как показал опрос, от трети до половины избирателей в этих регионах уже определились с выбором партии и планируют проголосовать на выборах в региональные законодательные собрания, а также областные и городские думы, которые пройдут уже на следующей неделе с 11 по 13 сентября. Судя по статистике ВЦИОМа, в число лидеров партийных предпочтений российского электората вошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", Партия пенсионеров и "За правду".

— Лидером остаётся "Единая Россия", хотя мы видим, что это уже не партия большинства, — прокомментировал результаты опроса председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. — За второе место КПРФ борется с ЛДПР. Очень интересно, что почти во всех регионах "Новые люди" делят 4–5 место со "Справедливой Россией". В двух регионах мы уже обошли "Справедливую Россию" по количеству желающих голосовать за нас.

При этом Нечаев отметил, что то, что они обогнали эсеров, — "это не столько радостно для нас, сколько тревожный факт для них. Этим мы не собираемся ограничиваться".

Как показали цифры при ответе на вопрос "За кого вы готовы проголосовать?" — "Новые люди" уверенно входят в число лидеров партийных предпочтений россиян во всех регионах, где представлена партия. Также она проходит все фильтры и пятипроцентный барьер, установленный для партий на парламентских выборах.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

За два месяца мониторинга партия "Новые люди" увеличила свою узнаваемость (респондент выделяет партию как знакомую ему среди зачитанного списка партий) в зависимости от региона в 2–3 раза. То есть если в начале июля о ней знали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей. Сильно выросла и спонтанная известность "Новых людей". За две недели до голосования в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных сами называли эту партию.

Ответы россиян на вопрос о том, за кого они пойдут голосовать, показывают, что "Новые люди" побеждают не только новые партии, но и показывают одинаковые результаты, а где-то даже опережают на несколько процентов одну из парламентских партий — "Справедливую Россию".

— Это показывает, что сейчас каждый день — это время ковать нашу победу, значит, мы делаем правильные вещи, раз людям это интересно, — отметил Алексей Нечаев. — И в целом за два месяца мы в разных регионах до восьми раз увеличили спонтанную известность, это значит, что наши слова, наши действия находят отклик у людей. Для нас это большая радость: значит, наши кандидаты в депутаты верным тоном разговаривают с людьми. Мне кажется, у нас страна соскучилась по тому, чтобы был какой-то диалог, а не просто что-то директивное, что сообщают нам власти.

По словам политика, таблица опроса демонстрирует — отдавая голос за "Новых людей", человек не инвестирует в никуда, этот голос не будет потерян, и для партии это большое событие.

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Эксперты считают, что "Новым людям" по силам через год занять место "Справедливой России" в Госдуме.

— Мне кажется маловероятным, что там будет пять или шесть партий. Более вероятно, что количество партий останется то же, — рассуждает публицист Леонид Радзиховский. — … эсеры — это партия, о которой никто не помнит, её нигде нет, кроме своих казённых мероприятий, которые никого не интересуют.

Именно эсеры будут кандидатами навылет из числа парламентских партий, и сменить "Справедливую Россию" должна будет новая партия, уверен эксперт.

— В этом смысле партия "Новые люди" — это удачная разбивка, — считает Радзиховский. — Также как и партия Прилепина. Сейчас настал довольно удачный момент для входа. Новая партия, конечно, должна быть социальной и заниматься социальным популизмом, это совершенно очевидно. Вместе с тем это то, во что играли на словах и эсеры, но абсолютно бездарно. Поэтому для начала новая партия должна иметь какой-то внутренний драйв, без него вообще в политике нечего делать. Однако помимо популистских требований и социальных новый кандидат будет иметь шанс, если сумеет заинтересовать средний класс или остатки этого среднего класса.