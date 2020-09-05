Полезный предатель: что стоит за задержанием во Франции российского агента?

Фестиваль провокаций. Именно таким термином профессора МГИМО Андрея Сушенцова можно охарактеризовать волну скандалов, захлестнувшую российско-европейские отношения. Одним из элементов этой волны стало задержание во Франции "российского шпиона".

По словам главы французского Минобороны Флоранс Парли, речь идёт о высокопоставленном военнослужащем, который передавал секретные данные российской разведке. Журналисты выяснили , что это подполковник возрастом около 50 лет, имеющий российские корни и свободно говорящий по-русски. Он работал в структуре НАТО на территории Италии (в Неаполе). Пишут , что причиной ареста офицера была его прогулка по улице в Италии в обществе человека, "идентифицированного как агент российского ГРУ". После этого офицера какое-то время разрабатывали французские спецслужбы и прокуратура. Когда следствие было закончено, офицер был арестован во Франции (где он проводил отпуск) и 21 августа препровождён в тюрьму. Если шпиона признают виновным, то он должен будет выплатить большой штраф и присесть в тюрьму на срок до 15 лет.

Флоранс Парли заявила , что суд над шпионом пройдёт "в соответствии с принципами засекреченного расследования". То есть в закрытом режиме. И никто из французских СМИ в связи с этим фактом не возмущается, никто не упирает на свободу слова — и тем самым передаёт большой привет отечественным журналистам, требовавшим открытого судебного расследования над обвинённым ФСБ в шпионаже Иваном Сафроновым.

Именно поэтому французские СМИ пишут в основном однотипные сообщения из серии "ура, поймали шпиона" — без всякой рефлексии. В лучшем случае рассказывают банальности о том, как теоретически можно завербовать шпиона. Однако некоторые информированные читатели относятся ко всей этой истории со скепсисом.

— Здравствуйте, я бывший солдат. Я не могу поверить в эту историю. Высокопоставленный офицер, владеющий русским языком, имеющий родственников в России, работающий с конфиденциальной информацией — и французская армия, которая якобы не знает об этом.

Позвольте посмеяться! В армии вас сразу же проверяют на безопасность. Просматривают всю вашу семью и сразу знают, есть ли у вас родственники за границей. И это обычно удерживает вас от определённых занятий, связанных с конфиденциальной информацией. Отсюда (от этих рассуждений) до мысли, что он также служил интересам Франции... всего лишь шаг! — говорится в одном из комментариев.

Другие сравнивают эту историю с делом Дрейфуса — позорным пятном в истории французского правосудия, когда в 1894 году офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса незаконно осудили на пожизненное заключение за "работу на немцев" во многом из-за антисемитских настроений, распространённых тогда во Франции.

Так, может быть, сейчас действительно настало время охоты на русских, которая послужит интересам Франции и её союзников? Это, по крайней мере, отвечает на вопрос о том, почему о поимке шпиона заявили публично, вместо того чтобы, как это принято в разведке, тихо обменять его на европейца, задержанного за шпионаж в России. Тихий обмен вряд ли послужит интересам Запада — во всяком случае, интересам сегодняшнего дня. Ведь сейчас НАТО — как и Франция в конце XIX века — переживает сложные времена. "Времена, связанные с Дональдом Трампом и неопределённостью из-за американской внешней политики, а также напряжённостью отношений между Турцией с одной стороны и Францией с Грецией — с другой", — пишет французское издание La Manche Libre.