"Яндекс" создал новую компанию для разработки беспилотных автомобилей и инвестировал в неё $150 млн

Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" отныне переходит во владение "Яндекс.Такси". В свою очередь, проект по разработке автономных транспортных средств, наоборот, покинул "Яндекс.Такси" и стал отдельной компанией, акционерами которой остались "Яндекс" и Uber.

Новая компания получила название Yandex Self-Driving Group. Она займётся разработками в сфере беспилотного транспорта. "Яндекс" инвестировал в новое предприятие $100 млн. Ещё $50 технологический гигант выдаст в формате займа. В конце концов российская компания планирует выкупить часть акций Uber в новоиспечённом бизнесе.

По итогу доля "Яндекса" в Yandex Self-Driving Group составит 73%, а Uber придётся довольствоваться только 19%. Остальные 8% употребят в рамках мотивационной программы для сотрудников Yandex Self-Driving Group. Возглавит, к слову, новую компанию Дмитрий Полищук — бывший руководитель подразделения "Яндекса" по разработке беспилотного автомобиля.

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