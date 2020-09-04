Кошелёк или санкции. Чем грозит Лукашенко новое предложение оппозиции

Самоназначенный Координационный совет белорусской оппозиции, не сумевший скинуть Батьку через уличные протесты, призвал Лукашенко сесть за стол переговоров. "Мы призываем к диалогу и разрешению реально назревших конфликтов и угроз", — говорится в сообщении совета и добавляется, что диалог является "единственно правильным решением в сложившейся ситуации и единственным возможным выходом из политического кризиса". Для начала этого диалога от президента требуют "освобождать уже имеющихся политзаключённых, а не сажать новых" — речь идёт о двух членах Координационного совета (Ольге Ковальковой и Сергее Дылевском), получивших административные аресты.

Лукашенко с ними вести диалог отказывается. Они не представляют никого, кроме самих себя, — данный совет не избирался общим голосованием представителей белорусской оппозиции. Именно поэтому его русофобский по большей части состав не отражает идеологии большинства белорусов, вышедших на улицы, — а значит, их требования не являются требованиями протестующих. Так зачем Лукашенко садиться с ними за стол и тем самым их легитимировать, своими руками превращая этот безумный микс из аполитичных бизнесменов и откровенных русофобов в признанную Минском сторону конфликта и официального партнёра по переговорам?

Кто-то, возможно, скажет, что Александр Лукашенко должен поговорить с оппозицией, потому что к этому его вежливо призывает Запад. Под вежливостью здесь подразумевается отказ большинства западных стран (кроме Прибалтики во главе с Литвой, мнящей себя политическим крестоносцем и ведущей тотальную, бескомпромиссную войну с Россией и всем российским) вводить какие-то коллективные жёсткие санкции против Белоруссии. Посовещавшись, Евросоюз решил ограничиться лишь санкционным списком из нескольких десятков белорусских чиновников, в котором не будет имени Александра Лукашенко. Соединённые же Штаты вообще говорят о списке всего лишь из семи человек.

Западные лидеры чуть ли не открыто говорят о том, что не хотят рвать отношения с Батькой, желают оставить открытыми каналы для диалога. Мотив очень простой — соблазн. США и ЕС искренне надеются на то, что после стабилизации ситуации (а достойным вариантом стабилизации может стать как раз диалог между Лукашенко и оппозицией) Батька вернётся к политике многовекторности. Что он снова будет пытаться балансировать свои отношения с Москвой за счёт связей с Западом — связей, с помощью которых западные государства рассчитывают дальше влиять на белорусское общество, воспитывая в нём русофобию, любовь к "западным ценностям" и соблазны развернуть страну с Востока на Запад.

Проблема в том, что Лукашенко не верит ни этим "дарам", ни данайцам, их приносящим. В Минске считают, что переговоры с оппозицией будут своего рода троянским конём, подрывающим легитимность режима. Станут первым шагом для легализации деструктивного состава Координационного совета как благословлённого Европой руководства объединённой белорусской оппозиций. А дальше пойдёт подтачивание и без того шатающейся власти Лукашенко изнутри — с дальнейшим выходом на белорусский "майдан" и заменой невыгодного для Запада президента на какую-нибудь марионетку. "Думаете, я не понимаю, что сто лет не нужен этой Европе и тем более Америке?" — вопрошает сейчас Лукашенко.

Поэтому Батька вынужден сейчас разворачиваться к тем, кому он нужен или кто хотя бы готов его терпеть. Сейчас между властями России и Белоруссии проходят интенсивные переговоры. В Минске побывал глава МИД Сергей Лавров, затем во главе целой правительственной делегации приехал премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас в Москву отправляется глава белорусского Минобороны Виктор Хренин. Формально на заседания министров обороны стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, но, скорее всего, в ходе этого визита будет обсуждаться та тема, о которой с белорусскими коллегами говорили Лавров и Мишустин: повестка визита Александра Лукашенко в Москву, который должен состояться уже в ближайшие недели.

В ходе этого визита Батька, вероятно, будет подписывать интеграционные карты, подразумевающие реальную интеграцию в рамках Союзного государства. Унификацию законодательств, технических регламентов и т.п. Не исключено, что среди принятых документов будут и те, которые подразумевают создание наднациональных органов управления — вплоть до единого парламента и единой валюты. Лукашенко долго избегал этой интеграции, опасаясь, что Москва его хочет таким образом лишить власти, однако сейчас у него особо нет выхода. Ему нужна политическая поддержка Путина, а также иная помощь России для спасения Белоруссии.

Некоторые российские эксперты, конечно, скажут, что Лукашенко верить нельзя. Что сегодня он подпишет интеграционные карты, а завтра от них откажется. Однако Лукашенко убедят своё слово держать, и сделает это, как ни странно, Запад, который просто не оставит ему иного выбора.