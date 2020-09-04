Город смывает в океан, корабли выкидывает на берег. Соцсети обсуждают невиданный тайфун в Приморье

Тайфун был такой мощи, что волны сорвали в порту Владивостока многотонный плавучий док и бросили его на стоящие рядом корабли. Кадры похожи на начало апокалипсиса.

Тем временем в городе- герое Владивосток, ветром вчера оторвало плавучий док Восточной верфи, он "проехался " пå подводным лодкам 19-й бригады ПЛ РФ и протаранил ракетные катера 165й бригады, а они , кстати, были с боезарядом.

Видео предоставлено инсайдерской конторой. pic.twitter.com/P6C0NYOOYD — Braun 🍦🌈🥍 (@Braun74783320) September 4, 2020

Ездить по дорогам стало небезопасно — ветер переворачивал многотонные фуры и бросал на дорогу.

Впрочем, даже дома было неспокойно. С панельных многоэтажек срывало обшивку, с гаражей улетали крыши. А те безбашенные жители Приморья, которые решились выйти на улицу, могли реально опасаться того, что в них что-нибудь прилетит. Или они сами улетят с порывом урагана.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко записал и выложил в "Инстаграм" срочное обращение, которое дополнил жуткими кадрами разрушенного центра Владивостока.

Известный авторынок Дальнего Востока "Зелёный угол" прикрыли на время буйства стихии. Вернее, даже можно сказать, что тайфун прикрыл авторынок крышами сорванных павильонов. А машины накрыл упавшими заборами. А на этих кадрах, снятых из салона, видно, что ураган поднимает будку с охранниками и бросает на припаркованную иномарку.

По-настоящему драматичные события разворачивались в окрестностях Владивостока. В районе Зарубина мужчине удалось вытащить из набегающих волн ребёнка. Видео, где он с малышом на руках выходит из бушующего океана, собрало десятки тысяч просмотров.

Неожиданно для всех яростный "Майсак" подарил жителям Приморья удивительный аттракцион — настоящую северокорейскую рыбацкую шхуну. Лодку выбросило на берег, и местные жители тут же бросились исследовать находку из КНДР.