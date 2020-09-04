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Город смывает в океан, корабли выкидывает на берег. Соцсети обсуждают невиданный тайфун в Приморье

Ураган "Майсак" стал сильнейшим ударом стихии за полвека. Без света остались тысячи человек, более 100 человек пострадали, двое погибли. Дальневосточные соцсети полны пугающих видеозаписей и фото. Слабонервным не смотреть.

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Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Тайфун был такой мощи, что волны сорвали в порту Владивостока многотонный плавучий док и бросили его на стоящие рядом корабли. Кадры похожи на начало апокалипсиса.

Ездить по дорогам стало небезопасно — ветер переворачивал многотонные фуры и бросал на дорогу.

Впрочем, даже дома было неспокойно. С панельных многоэтажек срывало обшивку, с гаражей улетали крыши. А те безбашенные жители Приморья, которые решились выйти на улицу, могли реально опасаться того, что в них что-нибудь прилетит. Или они сами улетят с порывом урагана.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко записал и выложил в "Инстаграм" срочное обращение, которое дополнил жуткими кадрами разрушенного центра Владивостока.

Известный авторынок Дальнего Востока "Зелёный угол" прикрыли на время буйства стихии. Вернее, даже можно сказать, что тайфун прикрыл авторынок крышами сорванных павильонов. А машины накрыл упавшими заборами. А на этих кадрах, снятых из салона, видно, что ураган поднимает будку с охранниками и бросает на припаркованную иномарку.

По-настоящему драматичные события разворачивались в окрестностях Владивостока. В районе Зарубина мужчине удалось вытащить из набегающих волн ребёнка. Видео, где он с малышом на руках выходит из бушующего океана, собрало десятки тысяч просмотров.

Неожиданно для всех яростный "Майсак" подарил жителям Приморья удивительный аттракцион — настоящую северокорейскую рыбацкую шхуну. Лодку выбросило на берег, и местные жители тут же бросились исследовать находку из КНДР.

Впрочем, кажется, многие жители восприняли сам ураган как экстремальную забаву. Иначе как объяснить, что сотни человек бесстрашно поехали к берегу — смотреть на то, как море волнуется раз, море волнуется два. Выглядит очень небезопасно.

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