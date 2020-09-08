Фастфуд, морщины, инсульт, смерть. Почему полуфабрикаты приближают старость

Учёные недавно выяснили, как продукты со всевозможными добавками видоизменяют ДНК.

Хромосома. На вид похожа на женскую Х-хромосому. Впрочем, может оказаться и одной из аутосом — "бесполых" хромосом, коих абсолютно равное количество как у мужчин, так и у женщин. Сейчас это не настолько важно. Сейчас важно, что таких структур — по 46 штук в каждой клетке нашего тела. 23 пары. 22 — одинаковые аутосомы, и одна пара обозначена на схеме буквами М и Ж. ХY — M, ХХ — Ж.

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Так вот, они руководят процессом деления клетки. А каждой клетке нашего тела положено делиться и обновлять наши ткани и весь организм. Это происходит в основном примерно так: хромосомы создают свои точные копии, а затем ядро клетки раздваивается, каждая половинка закрывается внутри собственной оболочки. Теперь это уже две полноценные клетки. Процесс называется митозом. Разные клетки делятся с разной скоростью. К примеру, лимфоциты — ежесекундно, клетки кожи — раз в пару недель, а вот эритроциты спокойно живут несколько месяцев.

Вся проблема в том, что каждый раз создаётся, скажем так, не совсем точная копия какой бы то ни было хромосомы. Не полная копия. Не получается восстановить её структуру до самых кончиков. Это хорошо известное генетикам явление именуется недорепликацией. Кончики новых хромосом всегда чуть-чуть покороче родительских. Эти кончики называются теломерами. И по мере их укорачивания клетка делится всё менее активно. Вот так, собственно говоря, мы и стареем.

Недавно испанские учёные поделились результатами наблюдений, которые они вели 20 лет подряд. Наблюдали они за примерно тысячей человек солидного возраста — от 57 до 91 года. Среди этих людей были и поклонники здорового питания, и любители фастфуда, полуфабрикатов, переработанного мяса и прочего. У каждого из них брали на ДНК-анализ слюну и выясняли, в каком же состоянии у них хромосомы. Выяснилось то, о чём нетрудно догадаться: у тех, кто ест блюда быстрого приготовления, кончики хромосом оказались короче. Сообщается, что среди самых преданных фанатов фастфуда вдвое чаще встречаются чересчур короткие теломеры. Чересчур короткие — это такие, с которыми деление клетки вот-вот станет уже вообще невозможным. А это значит, что клетка поживёт, сколько сможет, и всё. В масштабах всего организма — старость и смерть. Диетолог и эксперт "Роскачества" Марият Мухина уверена, что этого следовало ожидать.

В этом и сказывается действие Е-добавок, ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, консервантов, которые присутствуют в фастфуде, потому что эти полуфабрикаты и сохраняются долго за счёт наличия вот этих "ешек", этих добавок Марият Мухина Диетолог, эксперт "Роскачества"

Генетик и терапевт Юрий Шарец подчёркивает, что на самом деле мы не знаем, из чего вообще делают всю эту быструю еду. По мнению учёного, её производство стало неким закрытым процессом, истинный состав таких продуктов мало кому известен.

Влияние на теломеры — это результат, это верхушка айсберга, а как создаётся фастфуд, знают только технологи, а они держат это в секрете, как держат в секрете уже много лет ту же самую кока-колу Юрий Шарец Врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук

В то же время сам механизм действия содержимого бизнес-ланча на жизнедеятельность клеток вполне ясен, считает учёный.

Фастфуд проникает через кровь, лимфу в разные ткани и там разрушает, инактивирует белковые и энергетические молекулы, структуры, ослабляются и разрушаются органеллы типа митохондрий, которые вырабатывают энергию для клетки Юрий Шарец Врач-терапевт, генетик, кандидат медицинских наук

Полуфабрикатной еде приписывают содержание всевозможных веществ, которые как-то не очень хочется употреблять в пищу. К примеру, сульфат аммония — широко известное удобрение. Считается, что его добавляют в хлеб и прочие мучные изделия для регулирования кислотности. Или кремнезём (диоксид кремния), который содержится в различных соусах. Или полипропиленгликоль, который используют для удаления нефтяных загрязнений, а заодно в качестве антифриза при заморозке продуктов. А переработанное мясо? Вы знали, например, что его обрабатывают едким аммиаком для обеззараживания?

Сейчас весь этот фастфуд — это практически химическое производство, стандарты которого на самом деле трудно проверить Марият Мухина Диетолог, эксперт "Роскачества"

Диетолог, в частности, призвала сторониться кисломолочных продуктов, если у них красивый нежно-розовый оттенок: наверняка они содержат краситель под названием кармин.

Насыщенный розовый цвет йогурту придаёт Е-120, это сушёные насекомые. А потом у детей аллергия Марият Мухина Диетолог, эксперт "Роскачества"

Упомянула эксперт "Роскачества" и глутамат натрия, который, по её словам, является главной причиной так называемого синдрома китайского ресторана.

Из всех этих китайских кухонь выходишь в таком состоянии эйфории. Это всё глутамат натрия. И на всё это реагируют наши почки, печень. Естественно, тут будет преждевременное старение и смерть Марият Мухина Диетолог, эксперт "Роскачества"

Первый заместитель директора Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" Андрей Ильницкий заявил, что быстрая еда действительно быстро разрушает организм, это видно без всякого генетического анализа.

Все фастфуды и усвояемые легко продукты способствуют развитию синдрома преждевременного старения. Одна из основных проблем в том, что они вызывают атеросклероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы. У людей, которые любят такую еду, чаще бывают инсульты, инфаркт миокарда, артериальная гипертензия. И, конечно, эти продукты способствуют ожирению Андрей Ильницкий Первый заместитель директора Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология"