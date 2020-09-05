Судьба шпиона. Как Борис Клюев стал агентом Трианоном

1 сентября после продолжительной болезни в возрасте 76 лет умер народный артист Российской Федерации Борис Клюев, сыгравший роль обаятельного шпиона и убийцы — агента ЦРУ Трианона в фильме "ТАСС уполномочен заявить...". Статный, ироничный красавец, он буквально с ума сводил зрительниц Советского Союза. Стал же известен он из-за своей неординарной внешности и по иронии судьбы долгое время оставался безызвестным благодаря ей же.

Наш любимый шпион

Долгое время он играл второстепенные роли белогвардейцев, немецких офицеров и чиновников. Узнавать его стали, когда он сыграл графа Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра" и Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона". Но настоящая слава обрушилась на актёра после съёмок в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить..." режиссёра Владимира Фокина, снятого по одноимённому роману Юлиана Семёнова. Борис Клюев сыграл в нём предателя родины Сергея Дубова (он же — агент ЦРУ Трианон).

У агента Трианона существовал реальный прототип. Настоящего шпиона звали Александр Огородников. Выпускник МГИМО, он три года занимал должность третьего секретаря посольства в Колумбии и был неразборчив в женщинах, из-за чего и попал на крючок ЦРУ. У американцев он получил кличку Трианон, фотографировал секретные документы, предназначавшиеся Брежневу, и пересылал их через тайник агентам ЦРУ в СССР. Позже они попадали на стол госсекретарю США Генри Киссинджеру.

Когда Огородникова задержали, он сумел отравиться ядом, который находился в колпачке авторучки. Дальнейшую операцию контрразведчикам пришлось разыгрывать с его двойником. Фильм, описывающий события, вышел на экраны в 1984 году, как раз тогда, когда весь остальной мир смотрел Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. СССР бойкотировал их в ответ на объявленный американцами бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Фильм пришёлся как нельзя кстати: лихо закрученный шпионский сюжет, противостояние двух сверхдержав, явно перекликавшееся с международной обстановкой. Кроме этого — прекрасно подобранный актёрский состав, превосходная игра. Всё это держало неизбалованных зрителей в напряжении.

По замыслу сценариста и режиссёра положительные советские герои (инженер Славин и генерал КГБ Константинов) в фильме противопоставлялись хитрым и подлым предателям — резиденту ЦРУ в Тразиланде Джону Глэббу, набивающему трупики младенцев наркотой (его играл Вахтанг Кикабидзе), и шпиону Трианону — герою Бориса Клюева, хладнокровному и циничному убийце, продающему американцам секретную информацию. Добро побеждало зло, и симпатии зрителей должны были быть на стороне советских спецслужб. Но не тут-то было!

То ли "светлые лица" положительных героев уже приелись зрителю (а их играли такие прославленные звёзды советского кино, как Виталий Соломин, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов), то ли обаяние Бориса Клюева перевесило всё отрицательное, что было в его герое, но после фильма он проснулся знаменитым.

А почему нет? Высокий, подтянутый, длинноногий (сейчас бы сказали сексуальный), с несоветской, ухоженной, почти холёной внешностью, он наповал сразил своим "злодейским обаянием" всё женское население Советского Союза. В него влюблялись, его закидывали записками с номерами телефонов, его портреты вешали на стены.

Вжился в образ

Фильм "ТАСС уполномочен заявить..." имел сложную судьбу. Сначала его снимал режиссёр Борис Григорьев, на роли были утверждены другие актёры. Но, поскольку в фильме речь шла о контрразведке, съёмки курировал сам глава КГБ Андропов. Консультантам, которые были направлены на работу с киногруппой, не понравился отснятый материал, поэтому было решено актёров заменить, а заодно сменить и режиссёра.

Пришедший на съёмки новый режиссёр Владимир Фокин многое в сценарии изменил и из трёх серий сделал десять. Чтобы Клюев мог войти в образ, актёра консультировал настоящий полковник КГБ Игорь Перетрухин, который в реальности сам работал с Огородниковым.

Клюев вспоминал, что роль ему не нравилась, он согласился на неё, потому что других предложений на тот момент не было. Но во время работы произошло необычное — все фотографии и документы, которые показывал ему Перетрухин, все его рассказы вдруг ожили и вылились в удивительно обаятельный и цельный образ работника МИД. Этот образ вдруг заиграл такими красками, что роль пришлось урезать в три раза, чтобы она могла лечь в канву фильма. Но даже это не помогло. Актёра заваливали мешками с письмами, а во время прямых эфиров обрывали телефон.

Во время встреч со зрителями именно появление Клюева вызывало восторг и бешеные аплодисменты. Он сам рассказывал, как однажды в Алма-Ате актёров на встрече со зрителями рассадили в три ряда: в первом сидели самые маститые, во втором — более молодые, но уже известные, а в третьем — зелёная молодёжь. Зрителям знаменитостей представляли, естественно, по старшинству. После первого ряда стали называть фамилии актёров, сидевших во втором ряду. И, когда назвали фамилию Клюева, зал взорвался овациями.

"Это была просто бомба! — вспоминал в интервью порталу "Кино-театр.ру" сам Борис Клюев. — Первый ряд повернулся и долго с недоумением смотрел в мою сторону". Агента Трианона узнавали не только в Советском Союзе. После выхода фильма на экраны Борис Клюев побывал в США. Каково же было его удивление, когда он в Нью-Йорке подошёл к уличному торговцу фотографиями, попросил его по-английски продать фото города, а тот, увидев Клюева, вытаращив глаза, воскликнул: "Да вы же агент Трианон!" "Вот тогда понял, что значит популярность!" — вспоминал актёр.

Из шпаны — на подмостки театра

Стать знаменитым было его юношеской мечтой. Борис Клюев рос без отца (тот рано умер) в послевоенной Москве, кишащей шпаной. Уже тогда его звали интеллигентом и в уличной драке норовили ударить побольнее — поскольку выделялся. Чтобы защитить себя, ему пришлось пойти в секцию бокса, а чтобы прокормиться — со школьной скамьи зарабатывать на кусок хлеба. С 13 лет он разгружал вагоны, с 16 — работал на стройке. И уже тогда мечтал выбиться в люди, просто чтобы есть досыта и носить новую одежду.

Театром заболел случайно: в школу ставить спектакль пришла бабушка одной из учениц — известная артистка Клавдия Половикова. После роли беса Люциуса в спектакле "Чёртова мельница" стало ясно, что у Клюева талант.

Фото © kino-teatr.ru

В 1969 году он окончил Щепкинское театральное училище, но слава не торопилась к нему. Молодой актёр подрабатывал в массовке Малого театра, играл эпизодические роли в кино. Лишь спустя шесть лет ему дали сыграть роль Молчалина в экспериментальной постановке Михаила Царёва "Горе от ума". Чацкий, которого играл Виталий Соломин, носил круглые очки и кидался валенками, а Молчалин Клюева был красив, холоден, ироничен и... дьявольски терпелив. Такого Молчалина русская сцена ещё не знала.

Всего за годы работы в Малом театре Борис Клюев сыграл более 70 ролей. Это и Вернер в "Русских людях", и граф де Гиш в "Сирано де Бержераке", и Кудряш в "Грозе", и Беркутов в "Волках и овцах", и герцог Бургундский в "Короле Лире". Среди постановок с его участием были "Царь Иоанн Грозный", "Корсиканка", "Горячее сердце". С 1969 года Борис Клюев стал преподавать актёрское мастерство в родном Щепкинском училище. К работе относился трепетно, часто отслеживал судьбу учеников, помогал с карьерой.

Признание

В 1978 году случай позволил ему сыграть роль графа Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра" режиссёра Юнгвальд-Хилькевича. Первоначально эту роль отводили Михаилу Боярскому, но Клюев был настолько убедителен в роли графа-авантюриста, что роль досталась ему, и теперь мало кто из людей, выросших в СССР, представляет себе другого Рошфора. В фильме Борис Клюев был коварен и элегантен, а его герой — самоироничен, несомненно, сноб, но при этом чертовски обаятелен.

В 1980 году Клюев сыграл запоминающуюся роль брата Шерлока Холмса — Майкрофта. Его тёплое обращение к главному герою Василия Ливанова "мой мальчик" привнесло в характер Шерлока Холмса краски, а фильму образ джентльмена Майкрофта добавил атмосферности.

В 1989 году Борису Клюеву было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР". В 2002-м он стал народным артистом Российской Федерации. В 2010 году за блестящее исполнение роли Людовика XIV в спектакле по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош" ему вручили премию "Звезда" журнала "Театрал". В 2012 году ему была присуждена премия "ТЭФИ" за лучшую мужскую роль в сериале "Воронины".

Фото © ТАСС / Мудрац Александра