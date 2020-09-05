Honor представила настоящих убийц iPad, MacBook и Apple Watch

Honor MagicBook Pro

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Новый ноутбук Honor, построенный на базе 7-нм процессора AMD Ryzen 5 4600H с интегрированной видеокартой Radeon, шестью ядрами и 12 потоками. Роль накопителя в данной модели выполняет SSD на 512 ГБ. Объём оперативной памяти — 16 ГБ, тип DDR4. Отдельно стоит упомянуть безрамочный IPS-экран с огромной диагональю на 16,1 дюйма со 100-процентным охватом гаммы sRGB. Предзаказ Honor MagicBook Pro в России стартовал 4 сентября. Продажа стартует уже 18 сентября. Цена устройства — 69 990 руб.

Honor Watch GS Pro

Фото © Honor

Новые часы Honor, самой сильной стороной которых традиционно стала автономность — до 25 дней работы без подзарядки. Другой особенностью Honor Watch GS Pro является устойчивость к воздействию внешней среды: часы защищены от влаги, пыли и ударов по стандарту MIL-STD-810G. Повысилась точность определения местоположения на карте. В Watch GS Pro можно проложить маршрут, при отклонении от которого пользователь получить соответствующее уведомление. Кучу фитнес-опций тоже подвезли: часы поддерживают более 100 видов тренировок. В России устройство появится до конца года.

HONOR Watch ES

Фото © Honor

Первые в истории бренда часы прямоугольной формы. Они получили большой AMOLED-экран диагональю 1,64 дюйма, поддержку 95 режимов тренировки и трекер женских циклов. Honor позиционирует новинку как решение для увлечённых спортом людей, которые не хотят переплачивать. Информация о цене и появлении в России появится позже.

Honor Pad 6

Фото © Honor

В конце концов, Honor представила свой первый планшет. Honor Pad 6 — это 10,6-дюймовая модель со стереозвуком, поддержкой стилуса и клавиатуры. Новинка позиционируется как универсальное устройство для работы и развлечений. По факту является упрощённой версией планшета Huawei MatePad Pro, о которой мы писали здесь. Honor отличается от устройства "старшего" бренда отсутствием беспроводной зарядки и Celular-модуля. Ранее в России была представлена аналогичная модель — Honor Pad V6. Она поступит в продажу 18 сентября по цене 29 990 руб. за версию на 6+128 ГБ.

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