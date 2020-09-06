Сокровище царского дворца. Какие следы знаменитой Янтарной комнаты обнаружили в Калининграде

Историк из Кёнигсберга Сергей Трифонов, возможно, нашёл место хранилища знаменитой Янтарной комнаты, вывезенной фашистами из Санкт-Петербурга во время войны и до этого года считавшейся утерянной. Трифонов утверждает, что сумел отыскать в бункере Отто Ляша сокровищницу нацистов, на воротах которой были написаны 88 рун. Исследователь показал надпись лингвистам из Бельгии, и те пришли к выводу, что руны могли быть нанесены для защиты неких ценностей, хранящихся под ними. Сложность заключается в том, что помещение, в котором историк обнаружил несколько довольно громоздких ящиков (их размеры около двух метров на метр), находится на нижнем этаже бункера Отто Ляша, который затоплен.

Бункер последнего коменданта Кёнигсберга Отто Ляша был построен в 1945 году для защиты от бомбардировки Британских ВВС. Это грандиозное сооружение из бетона с гранитной крошкой и крепкой арматурой, уходящее под землю на десятки метров. Именно в нём состоялось подписание капитуляции города после того, как Кёнигсберг заняли советские части. После войны бункер был полностью затоплен, но через несколько десятков лет воду с верхнего этажа откачали, помещения отреставрировали и создали музей. Сейчас сюда водят экскурсии. Помещения ниже до сих пор закрыты и полностью находятся под водой.

Сергей Трифонов уже давно предполагал, что Янтарная комната может находиться в бункере Ляша — во время войны бункер соединялся подземными галереями с Королевским замком, и оттуда панели Янтарной комнаты действительно могли перенести в обнаруженное им хранилище. В течение длительного времени исследователь пытался проникнуть в тайну нижнего этажа бомбоубежища — он сверлил в полу отверстия и пытался рассмотреть нижние комнаты с помощью видеозонда. И вот наконец ему повезло — он нашёл затопленную комнату с ящиками; всё указывает на то, что в ящиках могут находиться янтарные панели.

Предположение верно?

Но может ли Янтарная комната действительно находиться в Калининграде — бывшем Кёнигсбереге? Шедевр XVIII века, жемчужина Екатерининского дворца, Янтарная комната по причине хрупкости была оставлена во время войны на месте и лишь законсервирована для сохранности. Её панели были оклеены бумагой и обложены от взрывов ватой и марлей.

Уже осенью 1941 года комната попала в руки спецподразделения вермахта по культурным трофеям. За полтора дня нацисты демонтировали панели и действительно вывезли их в Кёнигсберг. Вплоть до 1945 года комната была собрана в одной из комнат того самого Королевского дворца (Кёнигсбергского замка — замка Тевтонского ордена), подвалы которого, по свидетельству Трофимова, были соединены с бункером Ляша.

Отто Ляш. Фото © Wikipedia

Комната пропала как раз перед штурмом Кёнигсберга войсками маршала Василевского. При штурме в ходе артподготовки замок загорелся — выгорел почти полностью, остались только главные башни. Можно было бы предположить, что в огне погибли и драгоценные панели, но, возможно, что комнату действительно могли спрятать в бункере генерала Ляша, перетащив ящики с панелями по подземным ходам. Ведь перед штурмом Кёнигсберг был в окружении, и, вероятно, вывезти комнату было уже невозможно. А это значит, что предположение историка Сергея Трофимова может оказаться верным.

Другие гипотезы

Но есть и другие предположения о том, куда могла быть увезена Янтарная комната. Например, есть версия, что панели из янтаря весной 1945 года были по ошибке отправлены советскими чиновниками в Берлин, а после были проданы в США как часть оплаты за поставки по ленд-лизу.

Согласно другому предположению, панели зарыты нацистами на севере Ютландии, недалеко от городка Асаа. Есть предположение, что они хранятся в замурованных нацистами пещерах под Дрезденом или же закрытом тоннеле в Мамерках, который находится довольно близко к Кёнигсбергу.

В 1980-х годах военный прокурор, полковник юстиции Александр Лискин высказывал предположение, что Янтарная комната хранится в знаменитом гитлеровском бункере на западе Польши — в "Лагере дождевого червя" (Regenwurmlager). Здесь у местечка Мизериц фашисты построили огромный подземный форт, соединённый тоннелями с множеством бункеров и укрепрайонов. До сих пор не исследованные, полузатопленные тоннели уходят от Мизерица на запад — под реку Одер.

Во время наступления советских войск в "Лагере дождевого червя" находились два полка, школа дивизии СС "Мёртвая голова" и... интендантские части, в имуществе которых и могли находиться заветные царские панели. Когда возникла угроза окружения, эсэсовцы просто бросили форт и... как сквозь землю провалились.

Среди версий исчезновения комнаты была и гипотеза о том, что её вывезли в Южную Америку. А некоторые искусствоведы считают, что она давно разошлась по частным коллекциям старинных европейских семей, многие из которых связаны с нацистами. В пользу этой версии говорит относительно недавняя находка в Мюнхене знаменитой флорентийской мозаики "Обоняние и осязание", которая была сделана по заказу Екатерины I и входила в Янтарную комнату.

Напомним, панно было обнаружено в 1997 году у бывшего немецкого офицера, который имел отношение к вывозу Янтарной комнаты. Он якобы утаил "сувенир" у себя и передал его на хранение нотариусу. Тот попытался неосторожно продать панно, но германские власти конфисковали мозаику, офицер попал под суд, и власти признали право на панно за дочерью нациста. Но та благоразумно отказалась от владения мозаикой и передала её городу Бремену, а тот вернул панно музею-заповеднику "Царское Село".

Справка: Янтарная комната — это серия уникальных панелей из янтаря, которые были изготовлены по заказу императора Фридриха Вильгельма I в начале XVIII века и подарены императору Петру Великому в качестве дипломатического подарка. При жизни Петра Янтарная комната так и не была собрана. По некоторым данным, кое-какие её детали таинственным образом исчезли при транспортировке в Россию. Позже панелями занималась императрица Елизавета Петровна. Утраченные детали были восстановлены или заменены зеркальными пилястрами, а сама комната была смонтирована в Екатерининском дворце Царского Села. Площадь янтарных панелей составляла 40 кв. метров, а общая площадь комнаты была 100 кв. метров.

В 1745 году утерянные детали комнаты были неожиданно найдены, а прусский король подарил Елизавете ещё одну раму янтарного кабинета. Увеличившаяся в размерах комната была перенесена в Большой дворец Царского Села и долгое время служила для официальных приёмов императрицы. Реставрация комнаты проводилась пять раз, и свой окончательный вид она приняла лишь в 1770 году при императрице Екатерине II.