Криминальная чета Левченко

Андрей Левченко в ближайшее время потеряет депутатскую неприкосновенность и может подвергнуться уголовному преследованию. Левченко-старшему тоже грозит уголовное дело. Комиссия по регламенту рекомендовала Законодательному собранию региона лишить депутатского мандата руководителя фракции КПРФ Андрея Левченко. Прокуратура проверила декларации лидера фракции КПРФ Андрея Левченко и выяснила, что он нарушил антикоррупционное законодательство. Окончательно решение примут на сентябрьской сессии.

Выяснилось, что Левченко скрыл сведения о 57 млн рублей, не указал наличие трёх банковских счетов в банках СКБ и "Солидарность", которые давно известны как "прачечные" по отмыванию денег для КПРФ. Наконец умолчал о том, что в его пользовании находится квартира. Уже понятно, что лишиться мандата для сына бывшего губернатора сейчас будет крайне неприятно.

Левченко-сын уже не раз попадал в коррупционные скандалы. Более того, в отношении него были возбуждены два уголовных дела в 2015 — 2017 годах. Речь шла о деятельности семейного предприятия Левченко "Стальконструкция". Борцы за счастье народа не платили народу зарплату и налоги государству.

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Разрубить налогово-зарплатный узел Левченко-сын умудрился одним ударом. Где Андрей Сергеевич взял деньги, давно известно. Иркутские СМИ писали о том, что в филиале всё того же КБ "Солидарность" были открыты два расчётных счёта. С них в адрес ФНС было перечислено 19,9 млн рублей 25 декабря 2017 года и 6,2 млн рублей 15–16 января 2018 года. И всё, дело закрылось.

А в 2018 году Андрей Левченко получил статус депутата Заксобрания. Примечательно, что кресло ему досталось "по партийным спискам", в наследство от ушедшего в Госдуму Михаила Щапова. То есть жители области его не избирали, а получили в комплекте с папой-губернатором. Вскоре выяснилось, что быть депутатом — это не просто здорово, но ещё и очень полезно. Ведь депутаты имеют особую защиту — депутатскую неприкосновенность. Нельзя обыскивать их дома и машины и тем более — карманы. В отношении них нельзя возбуждать уголовные дела. Левченко такая защита пришлась кстати.

За своей "Звездой"

В прошлом году он оказался в центре очередного коррупционного скандала. В отношении компании "Звезда", напрямую аффилированной с Левченко-сыном, возбудили уголовное дело. Её учредителем оказался помощник депутата и штатный юрист "Стальконструкции" Андрей Ядришников. Каким образом никому не известная маленькая фирма получила полумиллиардный контракт с региональным Фондом капремонта, большой вопрос. И ещё недавно Андрею Сергеевичу он не казался страшным. По крайней мере, коллегам на сессии ЗС он отвечал примерно так: "Да, это мой помощник. Ну и что? Имеет право работать где хочет".

Уже несколько месяцев под домашним арестом находится директор "Звезды" Олег Хамуляк. И его бывшая жена в интервью Иркутским СМИ напрямую сказала, что настоящим владельцем компании является "тот, у кого папа губернатор". Ну а схема с подставным директором — не изобретение Левченко, а давно отработанная модель, которая используется при создании фирм-прокладок.

В общем, есть все основания предполагать, что лишение младшего Левченко депутатской неприкосновенности — только первый шаг. Следующим — может стать возбуждение в отношении него уголовного дела, связанного со "Звездой".

Отец за сыном

Сергей Левченко. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Сергею Левченко тоже есть чего опасаться. Он не зря поёт на митингах: "Нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим". Ему и правда очень нужна победа для кандидата от КПРФ. И не только для того, чтобы самому вернуться во власть.

Над Левченко-старшим тоже висит угроза возбуждения уголовного дела. И оно касается Иркутского аэропорта. Как установила Федеральная антимонопольная служба, Левченко пытался отдать проект по строительству нового международного терминала структурам олигарха Романа Троценко без конкурса.

В апреле нынешнего года ФАС признала экс-губернатора виновным в нарушении пункта 4 статьи 16 закона "О защите конкуренции". На него был наложен штраф 30 тысяч рублей. Сумма в данном случае смехотворная, но дело не в ней. Решение может иметь далеко идущие последствия. Обычно такие дела передают в следственные органы, после этого начинается уже уголовное разбирательство. Есть все основания полагать, что так будет и на этот раз.