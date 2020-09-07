Против фейкньюс. Как новые партии будут бороться против подтасовок во время голосования

Накануне региональных выборов, которые состоятся с 11 по 13 сентября, лидеры новых российских политический партий обозначили основные проблемы предстоящего голосования. По словам экспертов, серьёзный урон наносят явные и мнимые фальсификации. На устранение именно этой помехи будут направлены усилия наблюдателей. Сейчас требуется системный подход к решению вопросов наблюдения. Ни одна политическая партия не справится с созданием самостоятельной системы организации наблюдения, поэтому важно объединять усилия.

Инициатор дискуссии и лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что подобные обсуждения и встречи очень важны и полезны. — Мы видим, что все мы получаем поддержку людей, но всё можно потерять в один день. Поскольку риски фальсификаций увеличиваются, надо их не допустить и бороться с ними на каждом участке в каждой избирательной кампании, — сказал Нечаев.

По его словам, в проведении масштабного наблюдения могут помочь юристы и кооперация партий, а "круговая порука может быть взломана". Он сообщил, что партия "Новые люди" основательно подготовилась к наблюдению за выборами, выпустив более 300 тренингов, пособия для наблюдателей, а также типовые шаблоны нарушений. Так, "Новые люди" будут работать в 12 регионах, где выборы пройдут почти на 400 участках, на каждом из которых партия выставит по два наблюдателя. Помимо этого, подготовлен дополнительный резерв.

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

— Мы также полагаем, что надо считать явку, на жаргоне это называется шахматы — таблицы для оперативного подсчёта. Будем использовать фото- и видеосъёмку, так жульничать будет тяжелее. Также в Новосибирске, Томске, Рязани, Костроме, Калуге и Воронеже мы заказали экзитполы, — заявил Нечаев. Кроме того, он добавил, что требования молодых партий всячески одобряет и поддерживает политическое руководство страны. По его мнению, ситуация, случившаяся в Белоруссии, не должна повториться в России.

Эксперты уже сейчас называют предстоящее голосование репетицией выборов 2021 года, когда страна будет избирать региональные парламенты в более чем половине регионов страны, а также — Государственную думу. И во многом сценарий избирательной кампании следующего года будет зависеть от ближайших выходных.

Член Партии прямой демократии Вячеслав Макаров отметил, что одним из важных новшеств в российской политической жизни стало интернет-голосование. — Мы партия бедная и масштабного наблюдения себе позволить не можем, но мы уделяем внимание интернет-голосованию. Наши технические специалисты выступали в качестве наблюдателей во время голосования по конституции, они отметили, что никакого заметного опасения у избирателя к нему нет. В Москве голосовали по интернету около одного миллиона человек, это примерно 20% от всех голосовавших. Важный момент в работе специалистов — тут необходимо законодательство. То, что нам позволили смотреть, дали исходный код, это не обязанность, но добрая воля организаторов, — подчеркнул Макаров.

Руслан Хвостов, председатель правления партии "Зелёная альтернатива", напомнил, что для малых партий видеонаблюдение играет большую роль, поскольку позволяет и экспертам, и избирателям в режиме онлайн самостоятельно проинспектировать любой участок.

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Заместитель председателя центрального совета Российской партии пенсионеров Андрей Широков заявил, что сегодня молодёжь не очень-то доверят выборам, поэтому важно объединить все усилия наблюдателей. И новая схема голосования будет как раз этому способствовать.

— День голосования — 13 сентября. Наберитесь мужества, сходите в этот день на выборы и не играйте в эти три дня электронного голосования, — заявил Широков.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов отметил, что в целом система работает исправно. — И российский закон, и избирательная система делают всё, чтобы нарушений не было. Примеры, которые привели уважаемые коллеги, говорят о том, что это единичные случаи, которые неизбежны в рамках такого большого мероприятия, — заметил эксперт.

Также он сказал, что честные выборы легитимизируют результат. А большинство проблем решается не написанием заявления, а требованием к комиссии их ликвидировать на месте. — Видите: лежит карандаш в кабинке — сообщите, чтобы его убрали и положили авторучку. Видите, что висит политическая реклама — потребуйте удалить. Большинство проблем решается именно так, и комиссия, как правило, идёт навстречу законному требованию, — подчеркнул Борисов.

Член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод отметил, что ассоциация провела много выездов в регионы. Обнаружены проблемные вопросы: где-то обжалуют отказы в регистрации, некоторые кандидаты не хотят признавать поражение штаба и нагнетают обстановку. Растёт роль наблюдателей. В связи с этим эксперт подчеркнул, что важны формы кооперации избирателей. — Мы сторонники расширения полномочий и форм общественного наблюдения. Оно должно начинаться со старта избирательной кампании, — сказал Брод.