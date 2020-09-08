Клоуны никогда не заткнутся. Как закончилось дело Ефремова

Вообще-то, сегодня все вздохнули с облегчением. Гнусный цирк закончился. Виновник ДТП с отягчающим обстоятельством, повлёкшего смерть другого водителя, получил восемь лет общего режима. Достаточно того, что вся страна и так смотрела на судилище над Ефремовым как заворожённая.

Причём слово "судилище" не имеет никакого отношения к Пресненскому суду. Более того, годами взращиваемое оппозиционными СМИ презрение к самому понятию "российский суд" сегодня получило увесистый шлепок по сытой харе. Потому что к самому суду, судьям, полиции, процессу вообще нет никаких вопросов — всё было сделано сухо и технично, как говорят в боксе.

Но зато мы воочию увидели, что, оказывается, то, что творят вокруг процесса заинтересованные группы граждан — это похуже всякого Вышинского или Берии, или про кого там у нас очень любит рассказывать "Эхо Москвы". Да, для танго нужны двое. И процесс Ефремова показал нам это в полной бесстыдной простоте.

Во-первых, мы узнали, что адвокатов в публичном поле у нас просто нет. Я не знаю, что там делают всякие адвокатские конторы, ассоциации и союзы меча и орала. Они могут сколько угодно обижаться и закусывать губки, но, если они терпели, когда их профессию несколько месяцев втаптывали в грязь два гнусных клоуна, они этого достойны все. Позора и осмеяния.

Какой на хр** Плевако и А.Ф. Кони? Вы ждали ярких речей, умных слов, справедливых возражений, блестящих опровержений? Взамен получили яркие подштанники, бесконечный ежедневный бред и бесстыдство эксгибиционистов на детской площадке. Из какой чёрной дыры повылезали эти персонажи? Какой-то Пашаев, который делал заявления, выглядевшие как сводки с обхода в Кащенко ("Ой, не важно, что он говорит, у него стратегия такая", — кричали ещё сумасшедшие тётушки отечественных СМИ). Громоздили аж политику: "Его судят потому, что он оппозиционэр". Его клиент, собственно, выглядел ничуть не лучше и исправно снабжал публику изрядной порцией бреда. Но одно то, что мосье Пашаев совершенно нагло выставлял лжесвидетелей, давал подзащитному совершенно гнусные установки, — это медицинский факт. И хотелось бы, чтобы этот факт стал ещё и юридическим.

Могу представить, под каким давлением находились судьи, как только стало понятно, что им придётся иметь дело со звездой отечественной сцены. Какое давление? Ну вы же сами нам рассказываете, что в этой стране всё делается по звонку — буквально каждый процесс зависит от того самого чёрного-чёрного телефона в чёрной судейской комнате, куда обязательно бегает каждые чёрные пять минут судья в чёрной-чёрной мантии?

Или таки нет? А ведь давление было — и ещё какое. Самая бесстыжая часть самой бесстыжей профессии лицедеев так активно вступилась за своего, что только перья скрипели. Последним расчехлился попик-неудачник Охлобыстин, который аж Путину написал. Ну а что вы хотите, если коллега Ефремова, актриса с мнением по любому поводу Ахеджакова несёт такое: "Мне кажется, что Мише мстят за его проект "Гражданин поэт". Жестоко и страшно мстят. Но убили не его, а его репутацию. Так происходит со всеми, кто имеет своё мнение и не боится его высказывать. А уж сатира — высокая сатира, которую предъявил "Гражданин хороший", — она сильнее всякого "Новичка" и всякого яда". Да-да, конечно, убили репутацию. А она вообще была?

Хотя, конечно, по результатам того, что мы слушали все эти недели от самого виновника ДТП со смертельным исходом, оставалось всё меньше и меньше симпатии и сочувствия к нему. Чем ближе к приговору, тем меньше в актёре Ефремове оставалось человеческого. И если в начале у него реально был шанс покаяться, проявить сочувствие к жертве, о которой теперь вообще ничего не говорят, — к простому парню Сергею Захарову, хоть как-то попытаться загладить вину по-человечески, он и этот шанс превратил в дерьмо.