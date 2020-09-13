Очень Gorky парк. Родители погибшего блогера всё ещё ждут компенсацию от сына актёра из "Интернов"

Всё дело в шляпе

Сколько уже времени минуло... Были и следствие, и суд, и даже передача "Пусть говорят" на Первом канале. Но до сих пор нет полной ясности, из-за чего всё-таки повздорила молодёжь и как там развивались события. Точно известно следующее.

В тот злополучный вечер Станислав Думкин с приятелем Амалем Хушназаровым гулял по парку Горького. Там они встретились с двумя подругами. Компания распила бутылку вина на Оливковом пляже, переместилась на танцевальную площадку на набережной и там же присела отдохнуть. На часах 00:30. Ночь. Примерно в это время к ним подошёл Корней Макаров с товарищами Алексеем Матасовым и Денисом. Ребята основательно пьяные, они пили водку и пиво. Дальше показания расходятся.

Вот что рассказал Амаль Хушназаров: — Докопались они до нас! Кто-то из друзей Корнея снял шляпу с головы Стаса со словами "Дай погонять". А Стас добрый, бесконфликтный, потому промолчал. Но я не сдержался, отобрал шляпу назад. Говорю девчонкам, Стасу: "Уходим отсюда". Корней с друзьями увязались за нами и продолжили оскорблять. В какой-то момент я оказался с Алексеем и Денисом впереди. Вот-вот — и мы бы сцепились. Но тут слышу крик позади. Оборачиваюсь — Стас лежит без сознания, из головы течёт кровь. От его тела убегает Корней…

Совершенно иной позиции придерживаются друзья Корнея Макарова. Они настаивают на том, что с их стороны всё было вежливо и культурно, они якобы просто хотели угостить ребят спиртным, а зачинщик распри — приятель Стаса Думкина Амаль.

— Мы выпивали в парке, но уже собирались уходить. По пути к выходу встретили компанию Стаса Думкина. Подошли, познакомились, поболтали, — уверяет друг Корнея Алексей Матасов. — Шляпу мы не отбирали, а спросили разрешения её примерить. Стас дал добро. Но тут подорвался Амаль и начал крыть нас матом. Завязался конфликт. В итоге мы ушли вперёд, Амаль нагнал и накинулся на нас. А Корней и Стас остались разговаривать позади.

Амаль Хушназаров и Алексей Матасов. Фото © vk.com. Скриншот © youtube.com

Так что же произошло между Корнеем и Стасом, которые остались наедине? Думкин на этот вопрос уже никогда не ответит. Есть свидетельница, видевшая, как Корней Макаров сорвал с его лица очки и растоптал их. Но следователь никаких обломков очков впоследствии не нашёл. Известна версия Корнея:

— Мои приятели с Амалем начали уходить в сторону, хотели подраться. Стас рвался к ним. Я ему сказал, что не надо туда идти, мол, сами решат. Тогда Стас схватил меня за горло, угрожал, в ответ я его оттолкнул. Далее всё произошло быстро, он пошёл на меня. Я растерялся, думал, что Стас нападёт. Инстинктивно ударил его. И сразу стал уходить, но не убегать. Очень жаль, что так получилось. Я ударил человека, но не думал, что это приведёт к такому.

В Интернете доступно видео его смертельного удара. На этих кадрах самый финал конфликта. Видно, как Корней толкает Стаса, тот идёт на него, получает резкий хук в челюсть и падает на асфальт.

Корней Макаров наносит резкий удар в челюсть Стасу Думкину. Видео © vk.com

После этого инцидента Корней со товарищи ушёл. Амаль остался со Стасом, из головы которого текла кровь. Прохожие вызвали скорую и полицию. Думкина доставили в 1-ю городскую больницу. Неделю он пролежал в коме в отделении реанимации, а потом умер...

Арест подозреваемого

Корнея Макарова задержали лишь через две с половиной недели. Всё это время он находился в федеральном розыске. Заочно ему предъявили обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть". Перед парнем замаячила реальная перспектива сесть в тюрьму на 15 лет. Когда ему избирали меру пресечения, следователь попросил суд быть максимально строгим.

— У нас есть все основания полагать, что, оказавшись на свободе, Корней Макаров попытается скрыться, — заявил силовик. — Нам известно, что после инцидента в парке Горького он скрывался в Таиланде.

Корнею Макарову избирают меру пресечения. Фото © LIFE

Корнея арестовали на полтора месяца и отправили в СИЗО, затем продлевали его арест ещё и ещё. На момент итогового судебного заседания он проведёт под стражей один год, один месяц и 10 дней. Меж тем, сейчас это уже известно точно, он вовсе не скрывался от следствия. За полмесяца до трагедии он купил себе билеты в Таиланд. Вылетел спустя четыре дня после инцидента. На пункте контроля в аэропорту его никто не задержал.

— Никаких уведомлений о розыске я не получал. Что всё так серьёзно, я узнал буквально пару дней назад из СМИ, когда вернулся из-за границы, — отвечал Корней Макаров. В Следственное управление Корней приехал сам со своим адвокатом.

Чем занимался Станислав Думкин?

Во всех СМИ Станислава Думкина называли блогером. Но, по словам его родителей, он никакой не блогер, просто любил делать красивые фотографии и выставлять их напоказ в соцсетях. У него в "Инстаграме" 12 тысяч подписчиков. А вот его друг Амаль Хушназаров блогер самый что ни на есть настоящий. У него 350 тысяч подписчиков. Вместе с топ-блогерами Кариной Кросс и Михаилом Литвиным Амаль снимается в Youtube-сериале "Бездатая жизнь". Не то Стас Думкин. Перед своей трагической смертью он всё ещё находился в поисках себя.

Стас родился в Петербурге, учился на юриста в СПбГУ, в 2016-м зарегистрировал ИП по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Но в родном городе бизнес не заладился. Парень решился переехать в столицу, где у него был близкий друг, актёр Станислав Шмелёв. Последний и помог с трудоустройством. Как рассказывают родители Стаса Думкина, их сын начал работать на отца Шмелёва, известного режиссера Вадима Шмелёва. Но речь не о киноиндустрии. Как выяснили журналисты, в Москве Стас Думкин стал субарендатором. Он снимал квартиры и пересдавал их посуточно, получая процент. К слову, на сайте недобросовестных арендаторов недвижимости есть очень нелестный отзыв на работу Стаса Думкина.

Как бы то ни было, но дела Думкина в столице пошли в гору. Он снял себе жильё на Арбате, начал мотаться по кастингам. Ему даже удалось сняться в эпизодических ролях в нескольких фильмах: киноэпопее "Сталинград" Фёдора Бондарчука, сериалах "Шеф", "Последний бой" и "Военная разведка".

Кто такой Корней Макаров?

Корней Макаров — сын актёра Сергея Макарова, сыгравшего в сериале "Интерны" врача-травматолога Гену. Также Сергей Макаров известен по съёмкам в сериалах "Аэропорт", "Две судьбы — 3. Золотая клетка" и "Пасечник".

Будучи школьником, Корней тоже снимался в кино. Первую свою роль он сыграл в 10 лет — беспризорника в комедийной драме "Формула". Вместе с отцом Корней также снялся в картинах "С Дона выдачи нет", "Внук космонавта", в сериалах "Братья Карамазовы", "Две судьбы". В 2009 году Корней засветился в эпизоде шестого сезона популярного проекта "Адвокат". На этом кинокарьера парня завершилась. Он предпочёл выучиться на инженера в МГУТУ.

После страшного инцидента в парке Горького все обратили внимание, насколько силён и поставлен был удар у Корнея. Сообщалось, что он вэдэвэшник. Медвежью услугу сыну невольно оказал его отец. Макаров-старший увлекается возрождением казачества. Он основатель казачьего клуба "Скарб", где в том числе занимаются славянскими боевыми искусствами.

Однако Сергей Макаров отрицал, что у его сына есть какие-то особые бойцовские качества: — Корней единоборствами никакими не занимался. Казачьим клубом не интересовался. Максимум — в футбол играл. Да, он служил в десантуре. Для этого он даже взял академотпуск в вузе. Сказал, что хочет прыгать с парашютом. Но сына ждало разочарование. Он попал в отдельный полк связи ВДВ. Никакой спецподготовки. Потом его перевели в Москву на КПП шлагбаум поднимать.

Если до инцидента в парке Горького Макаров был активным пользователем соцсетей, то сейчас ушёл в тень. Оно и понятно. Его старый аккаунт буквально обложили проклятиями: "Убийца, гореть тебе в аду!"

Ни одна из сторон не осталась довольна судом

Расследование, экспертизы, суды — всё это длилось дольше года. Наконец осенью 2018-го судья признал Корнея Макарова виновным в причинении смерти по неосторожности и вынес мягкий приговор. Парень получил один год и 11 месяцев ограничения свободы. В срок наказания ему зачли период его нахождения в следственном изоляторе из расчёта "день за два". Таким образом, несмотря на обвинительный вердикт, сына актёра "Интернов" освободили из-под стражи прямо в зале суда и отпустили с богом на все четыре стороны. Свой долг перед обществом оступившийся Корней Макаров отдал. Но до сих пор он не отдал долг родителям погибшего блогера. Судебное решение обязало Корнея компенсировать им материальный ущерб в размере 109,7 тысячи рублей и моральный вред в размере двух миллионов.

Стас Думкин с родителями. Фото © facebook.com

— Мы не получили пока от семьи Макаровых ни копейки. А с приговора уже два года прошло! — возмущён петербуржец Виталий Думкин, отец погибшего парня. — В 2020 году я обратился в Управление судебных приставов. Они шокировали ответом: "Исполнительные листы по вашему делу не зарегистрированы и не находятся в производстве". Тогда я пожаловался президенту. Тут же мне позвонили из суда. Мол, исполнительный лист готовится, скоро копию пришлём. Потом начался карантин — и опять всё заглохло. А буквально на днях мне во второй раз звонят из суда и говорят: "Чтобы получить исполнительный лист, вам надо приехать в Москву". А у меня нет денег кататься туда-сюда постоянно и бороться. Руки опускаются.

Виталий Думкин рассказал о том, как проходил суд. Корней Макаров, по его словам, не извинился и не считает себя виноватым. В крови умершего сына нашли огромную дозу алкоголя, хотя, по словам свидетелей, он лишь пригубил вина. Странно повели себя девушки, которые в тот роковой день были рядом со Стасом. Одна отказалась свидетельствовать, вторая расплакалась и попросила освободить Корнея.

— Все эти странности я связываю с тем, что у нас не хватило средств на хорошего адвоката. У нас был лишь бесплатный защитник, предоставленный государством, — разводит руками Думкин-старший.

Лайф обратился к отцу Корнея Сергею Макарову с вопросом, что он вообще думает про эту компенсацию, собирается ли его семья её выплачивать Думкиным?

— Компенсация морального ущерба в размере двух миллионов рублей — непомерно много для мягкой статьи "Причинение смерти по неосторожности", — утверждает Сергей Макаров. — Экспертизы показали, что смерть наступила от удара головой об асфальт. Это не убийство. В таких случаях компенсация не превышает 200 тысяч. Но мы тогда намеренно не стали оспаривать сумму. Чтобы лишний раз не раздражать общественность, да и истцы были очень агрессивны. Потом, насколько я знаю, приставы потеряли иск. Думкины подали второй. Они очень хотят этих денег. Это видно. Ведь как там было... Сначала подал иск отец погибшего парня, потом мать. То есть каждый из родителей хочет по миллиону на трагедии заработать. Они что — живут раздельно? Мне непонятно.

Сергей Макаров. Кадр из сериала "Интерны"

Насчёт материальных издержек Сергей Макаров уверяет, что готов был их компенсировать сразу, ещё до суда. Но никаких квитанций Думкины ему не предоставили, вместо этого назвав какую-то заоблачную сумму. Макаров-старший честно признаётся, что предпримет все шаги в рамках закона, чтобы отменить эту двухмиллионную компенсацию, нависшую над его сыном.

— Корней только что окончил вуз, собственности у него нет, ничего нет. Ищет работу. Найдёт — и что, ему полжизни платить? Кому, за что? Он тоже потерпевший. Будь моя воля, и я бы истребовал с Думкиных многомиллионную компенсацию. Они добились, чтобы мой сын отсидел больше года в СИЗО. А кто мне компенсирует траты на адвоката, экспертизы, передачки в изолятор? Нечестно это всё и неэтично, — уверен Макаров-старший.