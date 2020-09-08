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Названа дата презентации iPhone 12

Всё же её не перенесут на более поздний срок. А вот выход показанных устройств могут.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Apple проведёт ежегодную осеннюю презентацию устройств 15 сентября в 20:00 по московскому времени. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

На ней точно покажут iPhone 12, iPad Air и Apple Watch Series 6. Смартфонов окажется четыре, внешне они будут напоминать 4S.

Ранее была вероятность, что ивент сдвинется на несколько недель или месяцев из-за коронавируса. В итоге презентация всё равно пройдёт в начале сентября. Возможно, даты релиза изменятся и флагманские версии iPhone 12 выйдут не в сентябре, а в октябре.

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