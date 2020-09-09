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Путин поздравил Ким Чен Ына с 72-й годовщиной образования КНДР

По словам российского лидера, отношения между странами вносят вклад в поддержание стабильности в регионе.

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Фото © Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю 72-й годовщины образования республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В своём послании президент Путин передал председателю Ким Чен Ыну свои наилучшие пожелания по случаю 72-й годовщины основания КНДР. Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и КНДР традиционно носят дружеский и добрососедский характер, а конструктивный двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах отвечают интересам народов двух стран, — отмечается в сообщении.

В КНДР заявили о поддержке политики Путина по защите суверенитета России

Российский лидер также отметил, что взаимоотношения Москвы и Пхеньяна вносят серьёзный вклад в укрепление стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

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