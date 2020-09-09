Путин поздравил Ким Чен Ына с 72-й годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына по случаю 72-й годовщины образования республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

— В своём послании президент Путин передал председателю Ким Чен Ыну свои наилучшие пожелания по случаю 72-й годовщины основания КНДР. Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и КНДР традиционно носят дружеский и добрососедский характер, а конструктивный двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах отвечают интересам народов двух стран, — отмечается в сообщении.