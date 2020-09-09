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У Сбербанка и Mail.Ru появилась своя "кухня"

O2O — совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка — инвестирует в сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе". СП получит 84,7% проекта, оставшиеся доли сохранят за собой основатели сервиса. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года.

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Фото © uvao.ru

"Кухня на районе" уже начала интегрироваться с сервисами O2O. Например, заказать готовые наборы блюд из "Кухни" можно уже сегодня через Delivery Club — его доставят бесплатно в течение 30 минут.

Сервис встроится в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка. Пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении "Кухня на районе" — в будущем в нём можно будет авторизоваться через VK Connect или "Сбербанк ID". Мини-приложение нового сервиса уже доступно для пользователей соцсети "ВКонтакте".

Сегодня у сервиса — 34 кухни в Москве, которые готовят еду для жителей своего района. В день пользователи сервиса делают больше 20 000 заказов. Курьеры на велосипедах доставляют еду в радиусе пары километров. Благодаря этому завтраки, обеды и ужины готовят и привозят максимум за полчаса.

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