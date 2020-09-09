У Сбербанка и Mail.Ru появилась своя "кухня"

"Кухня на районе" уже начала интегрироваться с сервисами O2O. Например, заказать готовые наборы блюд из "Кухни" можно уже сегодня через Delivery Club — его доставят бесплатно в течение 30 минут.

Сервис встроится в экосистемы Mail.ru Group и Сбербанка. Пользователям не нужно будет тратить время на регистрацию в приложении "Кухня на районе" — в будущем в нём можно будет авторизоваться через VK Connect или "Сбербанк ID". Мини-приложение нового сервиса уже доступно для пользователей соцсети "ВКонтакте".