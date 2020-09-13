У Земли было не одно Солнце. Смелое предположение астрофизиков

Учёные подсчитали, сколько всего накопилось в Солнечной системе, и пришли к удивительному выводу.

Всё началось с одного хорошего вопроса: откуда столько комет? По состоянию на 2018 год астрономы насчитали более 6300 таких, которые периодически залетают в нашу Солнечную систему по ходу движения вдоль своих вытянутых орбит. История наблюдений свидетельствует о том, что их действительно много, они прилетают как будто из рога космического изобилия.

© Giphy.com / NASA

В какой-то момент учёные поняли, что это нечто вроде грязных снежков, тающих при подлёте к Солнцу, и эффектный хвост означает, что глыба на ходу стремительно теряет в весе. Вот недавно ещё одна почтила нас своим присутствием. Да ещё сразу с двумя хвостами: один газовый, второй пылевой. Редчайшая честь. В последний раз она была здесь 6800 лет назад.

Фото © Flickr / Tony Armstrong-Sly

Спрашивается: если они так быстро тают, почему всё летают и летают (простите за каламбур)? И почему их так много? В астрономии эта загадка известна как парадокс недолговечности комет. И учёные ломали голову, пока один из них не предположил: что, если где-то на задворках Солнечной системы имеются целые запасы таких глыб? Это был Ян Оорт из Нидерландов. По его версии, наше планетное семейство окружено целым облаком сравнительно мелких льдин, перемешанных с пылью, камнями и прочим. Притом даже двойным облаком: примерно в плоскости орбит всех наших планет их окружает гигантский бублик, и всё это вместе взятое находится внутри огромной сферы. И обе структуры состоят из, так сказать, невостребованного материала космического производства.

Фото © Flickr / NASA Goddard Space Flight Center

Оттуда-то время от времени и приносит кометы, считают астрофизики. Почему приносит? Потому что наше Солнце тоже не висит на месте, оно движется себе по собственной орбите вокруг центра Галактики. Вместе с нами, соответственно, и вообще со всем семейством. Точно так же ведут себя и другие звёзды, окружённые планетами. И иногда бывает, что звёзды оказываются чуть ближе друг к другу, чем обычно, и своей гравитацией малость нарушают установленный порядок. Некоторые мелкие камешки вследствие этого чуть меняют траекторию. Иные, может быть, вообще улетают из семьи куда-то в пустоту, иные переезжают в другую звёздную систему, а есть такие, которые просто несколько по-иному выстраивают отношения с родительской звездой: раньше они болтались в сферическом облаке, а теперь их понесло по удивительной овальной орбите: то приближаются к Солнцу так, что их поверхность "дымится", то удаляются снова на огромные расстояния.

Наличие этого двойного облака Оорта пока ещё не доказанный факт. Вероятно, чтобы его доказать, нужно отправить космический аппарат за пределы Солнечной системы, чтобы он запечатлел картину, так сказать, со стороны. А лететь, как бы это получше сказать, далеко: считается, что облако Оорта находится на расстоянии целого светового года, то есть на том расстоянии, которое свет преодолевает за год. Для сравнения: от Солнца к Земле он летит всего восемь минут. Один световой год — это четверть того, что отделяет нас от ближайшей к нам звезды — Проксимы Центавра.

Но — во всяком случае, теоретически — теперь вроде бы всё ясно: кометы прилетают из облака Оорта. Ан нет. Снова загадка. Дело в том, что, по расчётам учёных, в этом облаке получается как-то чересчур много всего. Около ста миллиардов объектов. Плюс транснептуновые объекты покрупнее, к коим нынче записали и Плутон. Плюс подозрения, что где-то там прячется таинственная планета, которая в случае её обнаружения станет девятой в наших учебниках вместо Плутона.

Исследователи старательно моделировали, как должна была сформироваться Солнечная система. А формироваться она начала, напомним, эдак четыре с половиной миллиарда лет назад. Так вот, получается, что гравитации одного Солнца маловато, чтобы накопить вокруг себя такое количество всякой всячины. Вот так штука.

Объяснение нашли двое астрофизиков из Гарварда — Абрахам Лоеб и Амир Сирадж. Они считают, что облако Оорта Солнце собирало вокруг себя... не в одиночку. По их гипотезе, наше светило когда-то было частью двойной звёздной системы. У него был компаньон. Учёные подсчитали, сколько после их отношений осталось бы совместно нажитого добра, будь они во всём похожи друг на друга. И всё сошлось. Именно столько и осталось бы, сколько имеется сейчас. Так что теперь астрофизики считают, что у Солнца был брат-близнец. И он находился от Земли примерно в тысячу раз дальше Солнца. В нашем небе выглядел не как второй солнечный диск, а скорее как очень-очень яркая медленно плывущая звезда. Конечно, не пейзаж Татуина из "Звёздных войн", но всё же красиво, наверное...

Более того, сегодня же ночью — если, конечно, попросить власти по такому случаю разогнать для нас облака — мы с вами при желании сможем разглядеть в небе звёздочку, которая по всем признакам похожа на того самого бывшего партнёра Солнца. Захватите с собой бинокль. Телескоп — вообще прекрасно. Нам нужно найти созвездие Геркулеса.

Как изволите видеть, герой замахивается своей могучей правой рукой (она слева по отношению к нам). Вот на этой руке, чуть выше локтя, и есть эта звезда. В каталогах астрономии она значится как HD 162826. Сейчас она в 110 световых годах от нас. Но, судя по траектории орбиты, на заре формирования Солнечной системы эти две звезды вполне могли быть рядом. А самое главное — по своему химическому составу HD 162826 очень и очень напоминает звезду по имени Солнце. По массе чуть-чуть побольше — на 15%. В 2014 году астрофизики пришли к выводу, что 4,6 миллиарда лет тому назад HD 162826 родилась из того же самого облака пыли и газа, что и наша звезда.

Звезда HD 162826 (обведена красным) в созвездии Геркулеса. Фото © Wikipedia

И это ещё не всё. В 2018 году нашёлся ещё более подозрительно похожий на Солнце кандидат в родственники. Правда, у нас в Северном полушарии его не увидишь. Он находится в созвездии Павлина. Это HD 186302. Тоже жёлтый карлик, того же возраста, вообще вылитое Солнце.

Звезда HD 186302 (выделена красным) в созвездии Павлина. Фото © Wikipedia

Ну а, собственно, зачем спорить? Почему бы им не оказаться тройняшками? Установили же астрономы, что молодые звёздные семьи, как правило, многодетные, то есть в одной газопылевой колыбели зажигается сразу по несколько звёзд. Вон в соседней системе, альфе Центавра, так и живут втроём: альфа Центавра А, альфа Центавра B и сестрёнка Проксима. Посмотрите, какой, должно быть, рассвет на планете Проксима b. Или это закат?

Почему же наши братья разлетелись? По мнению учёных, тут как в нашей жизни: кто-то ещё мимо пролетел, чья-то гравитация вмешалась — и жизнь закрутила. Каждый пошёл своей дорогой.