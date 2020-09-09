Названы самые красивые автомобили в истории

К Международному дню красоты аналитики "Авто.ру" выбрали самые привлекательные автомобили, доступные к продаже в России.

Пятое место досталось американской классической машине и одной из икон американского автомобилестроения Buick Rivera 1973 года выпуска. Американское заднеприводное купе пережило масштабную и очень качественную реставрацию и оснащено 7,5-литровым двигателем — топовым мотором General Motors на момент выпуска этой модели — и автоматической коробкой передач. В России автомобиль продаётся за 2,5 млн рублей.

Четвёртое место рейтинга закрепила легенда 90-х — Mercedes-Benz S600 (W140) 1996 года выпуска. "Лонговый" S-класс — один из самых инновационных "мерседесов" в истории. Автомобиль с пробегом в 120 тыс. километров продаётся в Москве за 3,8 млн рублей. Экземпляр оснащён 7,3-литровым мотором и автоматической коробкой передач, а также снабжён оригинальным пакетом доработок от Brabus.

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Третье место рейтинга занял "спартанец" и любимая машина Джеки Чана Mitsubishi Pajero II. Именно на ней герой фильма "Доспехи Бога 2" ездил искать золото нацистов, плавал, падал и переворачивался. Автомобиль, который продаётся во Владивостоке с пробегом в 10 тыс. километров за 1,5 млн рублей, в кино не снимался, но вызывает уважение. Компания Mitsubishi выпустила эту спецверсию Pajero ради участия в ралли Париж — Дакар. Для того чтобы заявить машину на гонку, нужно было сделать партию аналогичных автомобилей, допущенных для эксплуатации на дорогах общего пользования. Уцелевших экземпляров по миру осталось не более нескольких сотен. Гражданская версия гоночного внедорожника оснащена 3,5-литровым двигателем и автоматической коробкой передач.

Фото © Kinopoisk / "Доспехи Бога 2 "

Второе место рейтинга зарезервировала нестареющая итальянская классика Alfa Romeo Spider I. За кабриолет ярко-красного цвета с пробегом в 61 тыс. километров за 30 лет просят 1,3 млн рублей. Машина оснащена 2,0-литровым двигателем и механической коробкой передач. Такие автомобили, как отмечают аналитики "Авто.ру" — настоящая редкость.

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