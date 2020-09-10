2,5 или 30 тыс. рублей. Каким будет гарантированный базовый доход в России

Замглавы Совбеза и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания о социальных задачах ЕР предложил обсудить возможность введения базового гарантированного дохода граждан. Такая практика распространена в Европе. Это, как правило, минимальная сумма средств, которую выплачивает государство независимо от рода деятельности и социально-экономического положения получателя.

По его словам, необходимо проанализировать "и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения". Он призвал однопартийцев обсудить эту инициативу с членами правительства и профсоюзами.

Это мировая тенденция, она обсуждается в США, Венгрии, Испании, Италии, Исландии, говорят эксперты. Политолог Марат Баширов отметил, что социальные исследования показывают: более 30% людей, которые получали бы такой доход, перестали бы работать. А в условиях растущей безработицы такая мера может стать неплохой формой поддержки. По его мнению, стоит учитывать тот факт, что раз о предложении заговорил экс-премьер, то это резко повышает шансы, что программу примут. Однако нет ясности, каков будет размер денежной выплаты.

— Уровень доходов этой программы, которая сейчас обсуждается в разных странах, очень разный. Где-то это 1000 евро, а где-то, как, например, в Венгрии, — 15 тысяч рублей. На мой взгляд, если вводить такой доход, то он должен быть заметным, то есть составлять среднюю заработную плату по России — 20–30 тысяч рублей. С одной стороны, это большая сумма, а с другой — решает определённые проблемы, которые существуют. Речь идёт о безработице. Но я бы развил эту инициативу и привязал бы её к обязательным работам, которые необходимо выполнять на муниципальном уровне. Например, если человек получает гарантированный базовый доход, то у него есть обязательство отработать определённое количество часов на программу по благоустройству или социальной поддержке малообеспеченных или ещё какой-то формат. То есть я бы не делал это в виде подачки, но обязал бы получателей вносить свой труд во всеобщее благо, — сказал политолог Марат Баширов.

То, что пока ни в правительстве, ни среди экспертов не торопятся обсуждать сумму возможного гарантированного дохода, вероятно, связано с ограниченным размером пособия. Такие предложения есть и в программе некоторых новых политических партий, отметил политолог Олег Матвейчев. По расчётам одной из них ("За правду"), при условии выплаты 2,5 тыс. рублей на человека в месяц за год такая мера обойдётся бюджету в 1,5 трлн рублей. — Понятно, что любой рост этого пособия — 5, 10, 15 тысяч рублей — неподъёмные суммы для бюджета. Поэтому никто и не называет пределы базового дохода, — сказал Матвейчев.

— В ходе этого обсуждения нужно учесть широкий спектр факторов. Например, такой: не приведёт ли введение подобного дохода к иждивенческим настроениям. Даже когда мы будем определять эту плату, если соберёмся её вводить, как обстоят дела с источниками подобного финансирования? Если мы полагаемся на нефтегазовые доходы, то они сильно зависят от колебаний сырьевой конъюнктуры. Здесь очень много моментов, которые стоит взвесить, — считает экономист, профессор РАНХиГС Андрей Марголин. — Я бы сначала решил вопрос о том, что прожиточный минимум и минимальная заработная плата должны быть полностью выравнены, и посмотрел бы, как мы будем выходить из кризиса. Необходимо найти ресурсы для реализации нацпроектов, пусть и немного сдвинутых во времени. Если мы их правильно запустим, то безработица должна сократиться, а у бюджета появятся дополнительные налоги. Может быть, на этом фоне обсуждение проблем пойдёт легче.

Андрей Марголин отметил, что пока мы не знаем, к чему это приведёт. Если рассмотреть опыт других стран, то в Швейцарии по этому вопросу был проведён референдум — и граждане не согласились с введением базового дохода. В Кении же, наоборот, пришли к выводу, что он влияет положительно на экономику и социальную жизнь. Несмотря на то что от лишних денег никто не отказывается, люди очень по-разному смотрят на такие меры. По его мнению, этот шаг требует серьёзных аналитических исследований.