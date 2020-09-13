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Стилистка покрасила себе волосы и через пару дней выглядела так, словно её лицо покусал рой пчёл

41-летняя Шерри Виртью из Монреаля, Канада, уже не первый год работает парикмахером. Недавно, когда она сама решила покраситься, всё пошло не по плану. Ещё несколько недель она мучилась от ужасной аллергической реакции.

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Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie

Сама Шерри, хоть и работает в парикмахерской, выступает за естественную красоту. Она красила волосы всего шесть раз в жизни, и всё обходилось без каких-либо проблем. Но недавно, когда канадка решила в очередной раз обновить цвет в домашних условиях, процесс закончился плачевно. Кожа головы и шеи женщины начала гореть, чесаться и опухать.

Когда я поступила в школу косметологии около двадцати лет назад, я узнала, что у меня аллергия на краску для волос. Но такой сильной реакции у меня не было никогда — обычно зуд длился пару недель и проходил

Шерри Виртью

Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie

Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie

Однако через пару дней Виртью едва могла надеть на голову свои очки. А ещё через ночь опухлость стала настолько сильной, что женщина не в состоянии была даже открыть глаза. Тогда сомнений не осталось — мощная аллергическая реакция сама не пройдёт. Шерри тут же позвонила в клинику. После осмотра врач выписал ей специально подобранный антигистаминный препарат.

Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie

Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie

По словам Шерри, потребовался ещё целый месяц, прежде чем зуд и жжение от краски для волос сошли на нет. Мало того, канадке пришлось дважды побрить голову, чтобы избавиться от токсинов на коже. Виртью убедилась — лучше она будет ходить с седыми волосами, но не беспокоиться за своё здоровье, пишет Daily Mail.

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