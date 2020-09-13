Стилистка покрасила себе волосы и через пару дней выглядела так, словно её лицо покусал рой пчёл

Сама Шерри, хоть и работает в парикмахерской, выступает за естественную красоту. Она красила волосы всего шесть раз в жизни, и всё обходилось без каких-либо проблем. Но недавно, когда канадка решила в очередной раз обновить цвет в домашних условиях, процесс закончился плачевно. Кожа головы и шеи женщины начала гореть, чесаться и опухать.

Когда я поступила в школу косметологии около двадцати лет назад, я узнала, что у меня аллергия на краску для волос. Но такой сильной реакции у меня не было никогда — обычно зуд длился пару недель и проходил Шерри Виртью

Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie

Однако через пару дней Виртью едва могла надеть на голову свои очки. А ещё через ночь опухлость стала настолько сильной, что женщина не в состоянии была даже открыть глаза. Тогда сомнений не осталось — мощная аллергическая реакция сама не пройдёт. Шерри тут же позвонила в клинику. После осмотра врач выписал ей специально подобранный антигистаминный препарат.

Фото © Instagram / curlypixiesbysherrie