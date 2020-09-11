Экзитпол: Кобзев набирает более 70% голосов на выборах губернатора Приангарья

В Иркутской области завершился первый день голосования на досрочных выборах губернатора – в 20:00 (15:00 мск) закрылись избирательные участки. Уже опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе из участка).

Согласно информации телеграм-канала Шишкин лес, лидирует врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который пошёл на выборы как самовыдвиженец. За него в первый день выборов отдали 71% голосов. Далее идёт Михаил Щапов от КПРФ с 16%. Остальные голоса распределились между Андреем Духовниковым (ЛДПР), Ларисой Егоровой ("Справедливая Россия") и Геннадием Щадовым (КПСС).