Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Экзитпол: Кобзев набирает более 70% голосов на выборах губернатора Приангарья

На втором месте Михаил Щапов от КПРФ с 16%.

1
Post cover

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Фото © Kremlin

В Иркутской области завершился первый день голосования на досрочных выборах губернатора – в 20:00 (15:00 мск) закрылись избирательные участки. Уже опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе из участка).

Согласно информации телеграм-канала Шишкин лес, лидирует врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который пошёл на выборы как самовыдвиженец. За него в первый день выборов отдали 71% голосов. Далее идёт Михаил Щапов от КПРФ с 16%. Остальные голоса распределились между Андреем Духовниковым (ЛДПР), Ларисой Егоровой ("Справедливая Россия") и Геннадием Щадовым (КПСС).

В Иркутской области глава избиркома ответил на фейк о "голосовании в багажнике машины"

Илья Дмитриев лично выехал к месту голосования и там убедился, что это неправда.

Напомним, трёхдневное голосование стартовало в разных регионах России сегодня утром. В Центральной избирательной комиссии заявили о полной готовности избирательной системы к такому формату.

Выбор редакции

Loading...