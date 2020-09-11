Утечка: Сбербанк исчезнет, а на смену ему придёт просто Сбер

Намёки на большие изменения начали появляться сегодня утром на страницах Сбербанка в соцсетях. Например, утренний пост компании в "Фейсбуке" гласит, что на 24 сентября запланирован большой анонс, который включит в себя не только ребрендинг, но и запуск новых сервисов. Текст сопровождается иллюстрацией, на которой сквозь верхний слой проглядывается слово "сбер". Слева надпись — "Больше чем банк".

Впрочем, чтобы узнать подробности анонса ждать 24 сентября оказалось совсем не обязательно. Авторы телеграм-канала "Медиакиллер" обратили внимание, что к посту очень недолго прилагалась ссылка, которая вела на страницу того самого нового продукта. Им оказалась комплексная подписка на цифровые сервисы компаний, принадлежащих Сбербанку.

В частности, подписка открывает доступ к онлайн-кинотеатру Okko, даёт десятипроцентную скидку на заказы в сервисе Delivery Club, бесплатную доставку из "Сбермаркета", десятипроцентную скидку на услуги "Ситимобила", пятнадцатипроцентную скидку на услуги связи MVNO "Сбермобайл", а также 30 Гб в облачном хранилище "Сбердиск". За всё про всё Сбербанк будет просить 1399 рублей в год или примерно 117 рублей в месяц.