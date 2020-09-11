Секретарь УИК может получить 4 года за фальсификацию в Нижнем Новгороде

Наблюдатели от партии "Новые люди" в Нижнем Новгороде зафиксировали грубое нарушение — замену списков избирателей, которые не были сшиты в единую книгу, а просто разложены по папкам для бумаг. Если нарушение будет подтверждено судом, в качестве максимального наказания за фальсификацию может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщает партия в своём официальном телеграм-канале, ЧП произошло в Нижнем Новгороде на территории УИК № 2569. Именно там наблюдатели партии зафиксировали это грубое нарушение и сняли его на видео. На видеоролике, выложенном в "Телеграме", женщина берёт зелёную папку и убирает её под стол. Потом открывает синюю папку и меняет её содержимое.

— Секретарь избирательной комиссии Наталья Двуреченская собрала шесть-семь папок со списками избирателей и перенесла на свой стол. Затем она убрала зелёную папку под стол и заменила её на другую, а папки перемешала. Этот момент наблюдатели зафиксировали на видео, — говорится в сообщении.

Юристы "Новых людей" отмечают, что в списках каждый избиратель ставит подпись, чтобы подтвердить получение бюллетеня. При этом подмена списка избирателей означает, что члены комиссии могли готовить вброс бюллетеней. Теперь возможна отмена итогов голосования на этом избирательном участке.

— Сейчас в здании школы, где расположена УИК № 2569, проводится обыск сотрудниками полиции — они ищут исчезнувшую зелёную папку со списком избирателей. Вероятно, до приезда полиции членам комиссии удалось её спрятать. Действия секретаря избирательной комиссии подпадают под статью 142 УК РФ о фальсификации избирательных документов, указывают юристы. По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до четырёх лет, — отмечается в телеграм-канале "Новых людей".

Фото © Агентство "Москва"

Как сообщила изданию президент Молодёжного союза юристов (МСЮ) Российской Федерации, адвокат Маргарита Пальцева, ситуация в Нижнем Новгороде в очередной раз демонстрирует опасность фальсификаций на выборах и нарушения хода процесса голосования.

— Предельно жаль женщину, которая, по всей видимости, поддалась на уговоры и совершила уголовно наказуемый поступок, за который в соответствии со статьёй 142 Уголовного кодекса Российской Федерации ей грозит до четырёх лет лишения свободы, — сказала Пальцева. Она подчеркнула, что именно от этого незадолго до выборов предостерегал МСЮ членов участковых избирательных комиссий.

— Партия "Новые люди", поддержавшая открытое обращение МСЮ, выставила на этих выборах свыше 10 тысяч наблюдателей. Как результат — мы видим правонарушения на избирательном участке, и развитие этой ситуации будет очень печальным для члена избирательной комиссии. Несмотря на то что председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, отвечая на наше открытое обращение, сообщила об информированности членов избирательной комиссии всех уровней об уголовной ответственности, очевидно, не все осознали персональные угрозы, то, что уголовное дело может коснуться каждого члена избирательной комиссии, — прокомментировала Пальцева.

Юрист подчеркнула, что до завершения голосования остаётся ещё два дня, и самый напряжённый — воскресенье. Именно поэтому МСЮ ещё раз обращается к членам избирательных комиссий и просит не нарушать закон, так как в сегодняшних реалиях при повсеместном применении видеофиксации нарушения не останутся незамеченными.