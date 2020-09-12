Кучеров рубанул соперника клюшкой и устроил потасовку на льду

В канадском городе Эдмонтон клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" в третьей игре полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли взял верх над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 5:3. Для подопечных Барри Троца эта победа стала первой в противостоянии с "молниями".

В стартовом игровом отрезке встречи команды по разу обменялись взятием ворот. На гол нападающего "островитян" Кэла Клаттербака (13') "молнии" ответили шайбой защитника Михаила Сергачёва.

Mikhail Sergachev knots it up at 1 with a rebound tally!#GoBolts pic.twitter.com/n6STqF0bMA — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 12, 2020

Второй период остался за нью-йоркскими хоккеистами. В течение двух минут защитник Адам Плеч (32') и нападающий Энтони Бовилье (34') дважды заставили капитулировать российского голкипера "Тампы" Андрея Василевского.

Anthony Beauvillier finishes the Nelson feed from behind-the-net to double the Islanders lead!#Isles pic.twitter.com/ULheyFRPsl — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 12, 2020

Заключительная двадцатиминутка началась с гола Ондржея Палата, который форвард "молний" забил в численном большинстве. А десять минут спустя нападающий Тайлер Джонсон сделал счёт на табло равным — 3:3.

Tyler Johnson with a fantastic tip! Tampa ties it!#GoBolts pic.twitter.com/nHIPx7DZnT — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 12, 2020

И всё же игроки клуба "Айлендерс" сумели дожать соперника и одержать первую победу в полуфинальной серии: нападающий Брок Нельсон за четыре с половиной минуты до конца основного времени матча забросил важнейшую шайбу, которая и решила исход третьей битвы.

Brock Nelson! Islanders retake the lead late!#Isles pic.twitter.com/RrebX6vdyo — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 12, 2020

Пятый гол ньюйоркцы забивали уже в пустые ворота, и сделал это с финальной сиреной нападающий Жан-Габриэль Пажо, которого в эти мгновения безжалостно бил клюшкой российский нападающий Никита Кучеров, чем и спровоцировал массовое толкание хоккеистов за воротами.

Таким образом, "Айлендерс" забирает третью игру и сокращает счёт в серии (1-2). Четвёртый матч между соперниками состоится 13 сентября.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал