Выборы-2020. Чего ждать от нового формата единого дня голосования?

2020 год преподнёс немало сюрпризов, главным из которых по праву можно назвать пандемию коронавируса. Повышенные меры санитарной безопасности внесли серьёзные изменения во все сферы жизни. Исключением не стали и выборы, которые в эти дни проходят в 83 регионах страны. Единый день голосования, по сути, растянулся на все выходные, захватив предыдущую пятницу, а проголосовать теперь можно не только вблизи дачных участков, но и по Интернету.

Избирательные новшества

Более 78 тысяч депутатских мандатов и 20 губернаторских постов. Таковы ставки на выборах, которые проходят в эти дни в 83 регионах страны. Несмотря на то что формально единым днём голосования считается лишь 13 сентября, право отдать свой голос в течение двух предыдущих дней гражданам заранее предоставили законодатели. По официальной версии, это связано с повышенными мерами безопасности на избирательных участках из-за коронавируса. Помимо 565 обычных избирательных участков — что составляет две трети от общего числа — ЦИК задействует и 594 временных участка.

— На участках для голосования в этом году смогут проголосовать 59 миллионов избирателей. Для этого более полумиллиона членов комиссий (из них 514 тысяч — это участковые комиссии) перешли, по сути, к круглосуточному режиму работы на ближайшие три дня, — отметила накануне глава ЦИК Элла Памфилова.

Трёхдневный режим работы будет не единственным новшеством на этих выборах. Отдать свой голос можно будет и по Интернету. — Дистанционное электронное голосование идёт в трёх субъектах: Москве на муниципальных выборах, Курской и Ярославской областях на дополнительных выборах депутатов Государственной думы. Явка очень высокая, — отметил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. — В Москве около 70% за несколько часов голосования, в Курской области — под 60%, в Ярославле — 55%. Это действительно высокий показатель. Он говорит о том, что людям удобно пользоваться этой технологией, что она очень востребована избирателями.

Повышение явки

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Главным предлогом для введения этих новшеств послужил коронавирус. Однако, помимо прочего, они стали дополнительным способом повышения явки. Именно она, по мнению политологов, часто являлась поводом для манипуляций результатами выборов.

— Новая система голосования — это новелла, это происходит впервые, когда на выборах у нас можно голосовать несколько дней. Плюс ещё открыто и электронное голосование в ряде регионов. Но если электронное голосование в общем уже было — проводились эксперименты и в Москве в позапрошлом году, в прошлом году проводили электронное голосование в некоторых регионах — и эта система раз от раза совершенствуется, то голосование в несколько дней проводится на выборах впервые. Дискуссия об этом идёт давно, потому что в некоторых странах мира эта практика успешно существует. Но подтолкнули к этому пандемия, меры повышенной санитарной безопасности и то, что на голосовании по поправкам в конституцию мы только выходили из этого карантинного режима. Именно тогда голосовали в разных ипостасях почти семь дней. Позитивный опыт голосования по поправкам в конституцию стал на сегодняшний день практикой, причём официально законодательно закреплённой. Традиционное голосование на участках проходит только в один день — в воскресенье, тогда, когда официально назначены выборы. А за два дня до этого можно проголосовать любым другим способом (например, в электронной форме) там, где есть эта система, — отметил политолог Алексей Мартынов.

По его словам, такое голосование даёт только плюсы. Когда увеличивается количество граждан, которые участвуют в голосовании, увеличивается само качество голосования, качество представительства, если мы говорим о представительных выборных должностях или структурах, и качество электорального здоровья общества.

— Всегда эти вопросы были объектом критики: говорили, что, дескать, в каком-нибудь большом городе, где на выборы не любят ходить, при явке в 30–40 процентов и количестве проголосовавших "за" в 50 процентов успешный кандидат получал лишь 15–20 процентов голосов населения. Это была очень распространённая манипуляция. В обществе такая манипуляция создаёт элемент недоверия к выборам в целом. Некоторые специально и злонамеренно так дискредитируют выборы. И чем больше людей участвует в выборах, тем меньше возможностей для подобных манипуляций, тем больше доверие к избирательной системе и выборам в целом. Соответственно, это выгодно всему обществу и всей стране. А применяемые в эти дни новые технологии как раз позволяют большему числу людей участвовать в выборах. В среднесрочной перспективе все электоральные процедуры уйдут в онлайн, поскольку это не только современно и удобно, но и повышает явку избирателей, — сказал Мартынов.

Клиентоориентированные выборы

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Новый формат выборов связан не только со сложностями проведения избирательной кампании во время пандемии коронавируса, но и с повышением "клиентоориентированности" Центризбиркома. Такое мнение в комментарии Лайфу высказал политолог Олег Матвейчев.

— Специфика этих выборов состоит в том, что и сама выборная кампания была во время пандемии CoViD, когда много чего было перенесено и в Интернет, и в СМИ, запрещены всевозможные офлайновые мероприятия, и с трудом шла агитация, — сказал он.

Понятно, что суть этого процесса состоит в том, что Центризбирком переходит на клиентоориентированные выборы. Собственно, так оно и должно быть, потому что цель любого государства состоит в том, чтобы защищать и помогать реализовывать права граждан. Если у граждан есть право выбирать, соответственно, государство должно им в этом помогать. Больным, престарелым и другим людям, которые по каким-то причинам не могут прийти на участок, — голосование вне участка. Другим — голосование на открытых или так называемых временных участках, которые организуют в районе дач и садовых участков. А для молодёжи, которая готова голосовать через Интернет, предлагают электронное голосование.

Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Мы уже видели на последних выборах два региона, в которых было электронное голосование, напоминает Матвейчев. Дальше будут добавляться ещё несколько субъектов. И, конечно, в перспективе — в ближайшие 10 лет — электронное голосование будет работать повсеместно.

По его мнению, граждане однозначно считают, что три дня на выборы — это очень удобно. Политолог добавил, что для многих выбрать один день и время для голосования было тяжело, а сейчас в течение трёх дней найти полчаса для того, чтобы дойти до участка, гораздо легче, "поэтому люди встречают это с энтузиазмом".