"Справедливая Россия" нашла наблюдателей в среде фашиствующих националистов

"Справедливая Россия" заявила о "похищении" "наблюдателей", якобы выявивших серьёзные нарушения. Речь идёт о 15 наблюдателях кандидата в депутаты Владимирского горсовета по округу № 6 от "Справедливой России" Дениса Найденова. Все они пропали после первого дня голосования при необычных обстоятельствах. Об этом на своей странице в соцсети написала политтехнолог из Москвы Анастасия Дубровская.

Фото © MASH

В итоге оказалось, что нанятая СР москвичка в свою очередь подключила молодых ребят, в основном из Москвы, чтобы те немного похулиганили во Владимире. Выяснилось, что все "наблюдатели" в нацистских татуировках. Некоторые из них симпатизируют украинским нацистам. Поскольку наёмникам пообещали платить за порчу наглядной агитации конкурентов и распространение агитматериалов СР, ребята постарались на славу.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, "в полиции говорят, что они должны были срывать листовки и прочую агитацию конкурентов по заданию руководства", в этом признались и сами задержанные. Этим они и занимались, пока их не задержали в загородном доме, где они остановились, в котором обнаружили оружие, краску и агитматериалы. Политтехнолог Дубровская тоже присутствовала при задержании. Вот она — "Справедливая Россия".

Фото © MASH